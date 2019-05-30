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30.05.2019, 06:19

Саакашвили случайно встретился с Порошенко: Думали, я его покусаю

Саакашвили случайно встретился с Порошенко: Думали, я его покусаю - Фото
Михаил Саакашвили (скриншот)

Произошло это на съезде Европейской народной партии в Евросоюзе

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, который при пятом президенте Петре Порошенко был лишен гражданства и принудительно выдворен из Украины, случайно встретился с обидчиком в ЕС на съезде Европейской народной партии. Об этом он рассказал в эфире канала Наш.Макси-ТВ.

"Очень близко, прямо лицами столкнулись. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю: они растерялись, заняли периметр <...> А я просто прошел", - заверил политик.

Когда это произошло, не уточняется; вероятно, на 25-м съезде ЕНП в ноябре.

Саакашвили повторил, что у него "есть личная причина быть на него злым, но у меня нет личных обид", и добавил, что ему якобы неинтересна месть Порошенко.

28 мая президент Зеленский вернул Саакашвили гражданство, а на следующий день тот с скриками и давкой вернулся в Украину, пояснив, что теперь будет делать.

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Теги: Петр Порошенко, встреча, михаил саакашвили, ЕНП
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