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29.05.2019, 18:56

Саакашвили рассказал, зачем вернулся в Украину

Саакашвили рассказал, зачем вернулся в Украину - Фото
Михаил Саакашвили (фото - Марина Шашкова)

Делать то, что умеет делать "лучше всего"

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили сказал, что вернулся в Украину, "чтобы делать то, что умеет лучше всего делать – строить". Об этом он сказал журналистам во время брифинга в аэропорту Борисполь после того, как прилетел из Варшавы.

"Я вернулся сюда, чтобы делать то, что я лучше всего умел всегда делать – строить. То, что мне не дали сделать в Одессе…Мне не дали там сделать большое строительство. Я хочу вместе с миллионами украинцев, после того, как появился исторический шанс с новым президентом, с новой командой", - сказал он.

Он также заявил, что, по его мнению, Украине "не нужно ждать 50 лет, чтобы догнать другие страны".

"Это унизительно. Украине нужно сделать рывок, и она будет самой успешной страной в Европе", - сказал Саакашвили.

Он также заявил, что готов консультировать "новую команду" в Украине.

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Теги: михаил саакашвили
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