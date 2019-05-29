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29.05.2019, 18:00

Саакашвили вернулся в Украину

Саакашвили вернулся в Украину - Фото
Фото: Марина Шашкова

Рейс с опозданием прилетел в Борисполь из Варшавы

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили прилетел в Украину рейсом из Варшавы в международный аэропорт Борисполь. Его выход из аэропорта транслировали украинские телеканалы.

Самолет приземлился с опозданием на полчаса.

В аэропорту политика встречали десятки людей – сторонники и журналисты. Играла музыка и звучали песни, люди выкрикивали "Миша, Миша". После выхода Саакашвили началась небольшая давка и перепалки между теми, кто встречал политика в аэропорту.

28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ пятого президента Петра Порошенко и вернул гражданство Саакашвили. В ответ в комментарии российскому изданию политик заявил, что "Зеленский – это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве".

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По словам экс-главы Одесской ОГА, он не хочет занимать должность премьер-министра Украины. При этом партия Рух нових сил будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. 

Саакашвили также говорил, что хочет поехать и в Грузию.

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Теги: михаил саакашвили
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