Камбэк Саакашвили. Карикатура о встрече политика с Зеленским

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

27 мая экс-главе Одесской областной госадминистрации Михаилу Саакашвили вернули украинское гражданство. Он заявил, что вернется в Украину сегодня, 29 мая.

Художник Сергей Ёлкин нарисовал карикатуру для Deutsche Welle, где президент Владимир Зеленский встречает прибывшего политика в поле.

"Хотя Саакашвили еще не приземлился в Киеве, Сергей Ёлкин уже знает, что произойдет сегодня в ближайшем поле к аэропорту Борисполь", - говорится в описании.

Ранее Саакашвили заявил, что не собирается никому мстить за то, что его лишили гражданства, а также не имеет политических амбиций. В ГПСУ сообщили, что у них нет оснований не пускать Саакашвили в Украину.

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