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29.05.2019, 12:50

Камбэк Саакашвили. Карикатура о встрече политика с Зеленским

Камбэк Саакашвили. Карикатура о встрече политика с Зеленским - Фото
Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Художник Сергей Ёлкин показал, как это будет выглядеть в поле у Борисполя

27 мая экс-главе Одесской областной госадминистрации Михаилу Саакашвили вернули украинское гражданство. Он заявил, что вернется в Украину сегодня, 29 мая.

Художник Сергей Ёлкин нарисовал карикатуру для Deutsche Welle, где президент Владимир Зеленский встречает прибывшего политика в поле. 

"Хотя Саакашвили еще не приземлился в Киеве, Сергей Ёлкин уже знает, что произойдет сегодня в ближайшем поле к аэропорту Борисполь", - говорится в описании.

Ранее Саакашвили заявил, что не собирается никому мстить за то, что его лишили гражданства, а также не имеет политических амбиций. В ГПСУ сообщили, что у них нет оснований не пускать Саакашвили в Украину. 

Смотрите также: Правильно ли Зеленский сделал, вернув паспорт Саакашвили? Опрос

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Теги: карикатура, михаил саакашвили, владимир зеденский
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