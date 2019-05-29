Саакашвили заявил, что готов консультировать команду Зеленского

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили готов консультировать "новую команду" в Украине, очевидно, имея в виду команду президента Владимира Зеленского. Об этом Саакашвили сказал журналистам в варшавском аэропорту перед отлетом в Украину, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Я хочу помочь новой команде, новой волне, которая реально появилась в Украине. Если мой совет, моя консультация или просто присутствие будут для кого-то полезными, то я это буду делать", - заявил Саакашвили.

При этом политик заверяет, что у него нет стремлений "получить какой-то кабинет или какую формальную должность, поскольку это плохо заканчивается".

В интервью РБК Саакашвили заявил, что поддерживает Зеленского и его команду.

"Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости – в Украине, в Грузии и везде", – заявил Саакашвили.

28 мая Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Сегодня он прилетел в Киев.