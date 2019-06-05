Саакашвили просит помощи общества: Что ответить Кличко? - видео

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, просит общество помочь ему определиться - идти на выборы с партией УДАР мэра Киева Виталия Кличко или рискнуть остаться вне выборов. Соответствующее видеообращение опубликовано в Facebook Саакашвили.

"В ответ на мое вчерашнее обращение к партиям Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Но я все буду делать исключительно открыто, и только узнав ваше мнение", - заявил он.

Саакашвили подчеркнул, что "нужно или идти с УДАРом при условии полного реформирования, или принять решение "не идти", рискуя остаться вне выборов".

"Давайте оперативно решать!", - призвал он, назвав Кличко "давним другом" и очень достойным человеком, на которого "нажимал" Петр Порошенко.

28 мая президент Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили. 29 мая он прилетел в аэропорт Борисполь. Его встретили с криками и давкой. Саакашвили сказал, что на должности не претендует, и мстить Порошенко тоже не будет. 3 июня Саакашвили заявил о скором возвращении в Грузию.

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