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08.06.2019, 17:24

Гриценко просит помощи Facebook: Объединяться ли с Саакашвили

Гриценко просит помощи Facebook: Объединяться ли с Саакашвили - Фото
Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Я уверен, что у РНС из-за сжатых сроков могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе", - написал Гриценко

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко обратился к своим подписчикам в Facebook с вопросом, стоит ли его политической силе объединяться с партией Михаила Саакашвили Рух нових сил.

"Уважаемые друзья, хотел бы услышать Ваше мнение о целесообразности объединения усилий на этих выборах", - написал Гриценко.

Он отметил, что многие его сторонники обращаются с призывом объединиться с Саакашвили.

"Я уверен, что у РНС из-за сжатых сроков могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе", - написал Гриценко.

Вместе с тем он заявил, что хочет выступить с инициативой – "объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил".

"Как Вы думаете, создание общей команды с РНС и наше общее участие в выборах - на пользу Украине?" – спросил Гриценко.

Ранее сегодня Саакашвили заявил, что Рух нових сил идет на выборы самостоятельно.

Именно он ранее попросил общество помочь ему определиться - идти на выборы с партией УДАР мэра Киева Виталия Кличко или рискнуть остаться вне выборов. В итоге Саакашвили принял решение отказать Кличко.

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Теги: Рух нових сил, выборы, анатолий гриценко, михаил саакашвили
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