Саакашвили представил первую десятку своей партии

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Лидер партии Рух нових сил, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили представил первую десятку своей политической силы на парламентские выборы, передает корреспондент LIGA.net.

В первую десятку вошли:

1. Михаил Саакашвили;

2. Экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе;

3. Нардеп 6-7 созывов парламента Александр Доний;

4. Одесская шахматистка Наталия Жукова;

5. Экс-министр экономики Владимир Лановый;

6. Жена мэра Глухова Мишеля Терещенко Елена;

7. Депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах ;

8. Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк;

9. Экс-сотрудница НАПК Анна Соломатина;

10. Одесский активист Олег Михайлик.

Кроме того Саакашвили представил замглавы Нацполиции Константина Бушуева, который будет баллотироваться от партии по мажоритарному округу. Правда, Саакашвили не уточнил, по какому именно.

Ранее Саакашвили предлагали возглавить партию мэра Киева Виталия Кличко УДАР, но тот отказался.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

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