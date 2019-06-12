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12.06.2019, 10:55

Саакашвили: У меня проблемы не с Аваковым, а со всей системой

Саакашвили: У меня проблемы не с Аваковым, а со всей системой - Фото
Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Экс-губернатор Одесской области рассказал об отношениях с главой МВД

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него якобы не было проблем с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, а они были "со всей системой". Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

"Это крайне тривиально и глупо заводить, что "армянин на грузина накричал". Но это неправильно", - говорит Саакашвили.

Он добавил, что вместе с его политической партией Рух нових сил на парламентские выборы идет замглавы Национальной полиции Константин Бушуев.

В 2017 году в квартире Саакашвили проводились обыски. Экс-губернатор взобрался на крышу дома и якобы обещал прыгнуть, если его захотят задержать. Аваков заявил, что Саакашвили обязан подчиняться закону.

Ранее Саакашвили отказался возглавить партию мэра Киева Виталия Кличко УДАР и заявил, что его партия пойдет на выборы в Раду самостоятельно.

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Теги: мвд, арсен аваков, михаил саакашвили
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