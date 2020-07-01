Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Комитет отказался рассматривать постановление об отставке Авакова - Голос

Комитет отказался рассматривать постановление об отставке Авакова - Голос - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
01.07.2020, 16:48

По словам заместителя главы комитета, проект постановления "отказались рассматривать по сути"

Проект постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова снова не был рассмотрен по сути на комитете по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщил замглавы комитета, депутат фракции Голос Андрей Осадчук, передает пресс-служба одноименной партии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Осадчука, проект постановления "отказались рассматривать по сути".

"Сначала постановление об отставке Авакова зависает между зданиями парламента, теперь его отказываются рассматривать по существу, делая вид, что есть более важные вопросы", - сказал депутат.

Пресс-служба Голоса уточняет, что проект так и не появился в повестке дня комитета. "Большинство членов комитета предпочли рассмотрение вопроса временной специальной комиссии, посвященной футболу, а не вопросу пребывания Авакова в должности", - говорится в сообщении.

В Голосе выразили свое возмущение "таким решением комитета" и призвали парламент "не прятаться от сложного вопроса и наконец принять все необходимые решения, чтобы снять с должности" Авакова, которого в партии считают ответственным "за многочисленные преступления и правонарушения, совершенные украинскими правоохранителями".

  • 6 июня проект постановления об отставке Авакова был зарегистрирован в Раде.
  • 10 июня в Голосе сообщили, что документ "за шесть дней так и не дошел до комитета", отметив, что отдельные его члены считают этот вопрос "не столь насущным и важным, чтобы включать его в повестку дня ближайшей недели работы Рады".
  • 30 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью, что тема отставки Авакова "уже себя исчерпала".
Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
полиция мвд голос арсен аваков андрей осадчук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 