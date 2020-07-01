Комитет отказался рассматривать постановление об отставке Авакова - Голос

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Проект постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова снова не был рассмотрен по сути на комитете по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщил замглавы комитета, депутат фракции Голос Андрей Осадчук, передает пресс-служба одноименной партии.

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По словам Осадчука, проект постановления "отказались рассматривать по сути".

"Сначала постановление об отставке Авакова зависает между зданиями парламента, теперь его отказываются рассматривать по существу, делая вид, что есть более важные вопросы", - сказал депутат.

Пресс-служба Голоса уточняет, что проект так и не появился в повестке дня комитета. "Большинство членов комитета предпочли рассмотрение вопроса временной специальной комиссии, посвященной футболу, а не вопросу пребывания Авакова в должности", - говорится в сообщении.

В Голосе выразили свое возмущение "таким решением комитета" и призвали парламент "не прятаться от сложного вопроса и наконец принять все необходимые решения, чтобы снять с должности" Авакова, которого в партии считают ответственным "за многочисленные преступления и правонарушения, совершенные украинскими правоохранителями".

6 июня проект постановления об отставке Авакова был зарегистрирован в Раде.

отдельные его члены считают этот вопрос "не столь насущным и важным, чтобы включать его в повестку дня ближайшей недели работы Рады". 10 июня в Голосе сообщили , что документ "за шесть дней так и не дошел до комитета", отметив, что

30 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью, что тема отставки Авакова "уже себя исчерпала".