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За 6 дней проект постановления об отставке Авакова не дошел до комитета - Голос

За 6 дней проект постановления об отставке Авакова не дошел до комитета - Голос - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
10.06.2020, 17:00

Авторы документа, депутаты Голоса, говорят об искусственных бюрократических препонах

Правоохранительный комитет Рады не смог рассмотреть постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Авторы документа, депутаты Голоса, говорят об искусственных бюрократических препонах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

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Депутаты Голоса говорят, что призвали комитет вынести на рассмотрение парламента проект постановления об увольнении Авакова.

"Оказалось, что проект постановления об отставке министра внутренних дел за шесть дней так и не дошел до комитета. Соответственно, рассмотреть его не смогли", - сказано в сообщении.

В Голосе также отметили, что отдельные члены комитета считают этот вопрос не столь насущным и важным, чтобы включать его в повестку дня ближайшей недели работы Рады.

"В нашем якобы диджитализованном государстве документ об отставке министра не смог за шесть дней преодолеть расстояние в 200 метров - от здания парламента до здания комитетов. Мы с коллегами готовы самостоятельно отнести его хоть завтра", - сказал замглавы комитета, депутат Голоса Андрей Осадчук.

Проект постановления об отставке Авакова был зарегистрирован в Раде 6 июня.

Вадим Ребрина
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