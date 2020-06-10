За 6 дней проект постановления об отставке Авакова не дошел до комитета - Голос

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Правоохранительный комитет Рады не смог рассмотреть постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Авторы документа, депутаты Голоса, говорят об искусственных бюрократических препонах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

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Депутаты Голоса говорят, что призвали комитет вынести на рассмотрение парламента проект постановления об увольнении Авакова.

"Оказалось, что проект постановления об отставке министра внутренних дел за шесть дней так и не дошел до комитета. Соответственно, рассмотреть его не смогли", - сказано в сообщении.

В Голосе также отметили, что отдельные члены комитета считают этот вопрос не столь насущным и важным, чтобы включать его в повестку дня ближайшей недели работы Рады.

"В нашем якобы диджитализованном государстве документ об отставке министра не смог за шесть дней преодолеть расстояние в 200 метров - от здания парламента до здания комитетов. Мы с коллегами готовы самостоятельно отнести его хоть завтра", - сказал замглавы комитета, депутат Голоса Андрей Осадчук.

Проект постановления об отставке Авакова был зарегистрирован в Раде 6 июня.