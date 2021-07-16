Рада назначила Монастырского новым главой МВД
Верховная Рада назначила депутата Слуги народа Дениса Монастырского новым министром внутренних дел вместо уволенного Арсена Авакова. Соответствующее решение было принято на заседании парламента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За назначение Монастырского министром внутренних дел проголосовал 271 депутат. Голосов против не было, воздержались 44 нардепа, не голосовали – 32.
Фракция Слуга народа дала за назначение Монастырского 231 голос, группа Доверие – 14, За будущее – 16. Еще 10 голосов было от внефракционных нардепов.
Монастырский перед голосованием выступал с трибуны в Раде, его встречали аплодисментами. В речи он благодарил за доверие президента Владимира Зеленского и рассказывал о своем предыдущем опыте.
Главным приоритетом своей работы он назвал "обеспечение безопасности граждан и государства", а также "повышение уровня доверия к правоохранительным органам". Он, в частности, пообещал бороться с "ворами в законе", организованной преступностью, наркотрафиком, "правоохранителями, которые используют свои полномочия для обогащения".
Читайте также: "Это была договоренность с Зеленским". Почему Аваков подал в отставку и что ждет МВД
Монастырский возглавлял в Раде комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Во время избирательной кампании 2019 года отвечал за это направление в команде Зеленского – именно президент рекомендовал назначить его главой МВД.
До политической карьеры работал преподавателем в Хмельницком университете управления и права, юристом, экспертом Украинского института будущего. Также был членом конкурсной комиссии по формированию Госбюро расследований. В комиссии он заменил нардепа от Народного фронта Антона Геращенко – заместителя Авакова, когда тот был главой МВД. Кроме того, Монастырский числился помощником-консультантом Геращенко.
- 13 июля Аваков подал в отставку после просьбы Зеленского.
- 15 июля Рада уволила Авакова – 291 голос "за".
- Глава партии СН Александр Корниенко назвал Авакова лучшим кандидатом на должность мэра Харькова. Сам Аваков этого пока не комментировал.
Читайте также колонку советника главы ОП Михаила Подоляка: Аваков. Позволю себе личную оценку
Комментарии