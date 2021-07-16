Рада назначила Монастырского новым главой МВД

Верховная Рада назначила депутата Слуги народа Дениса Монастырского новым министром внутренних дел вместо уволенного Арсена Авакова. Соответствующее решение было принято на заседании парламента.

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За назначение Монастырского министром внутренних дел проголосовал 271 депутат. Голосов против не было, воздержались 44 нардепа, не голосовали – 32.

Фракция Слуга народа дала за назначение Монастырского 231 голос, группа Доверие – 14, За будущее – 16. Еще 10 голосов было от внефракционных нардепов.

Монастырский перед голосованием выступал с трибуны в Раде, его встречали аплодисментами. В речи он благодарил за доверие президента Владимира Зеленского и рассказывал о своем предыдущем опыте. Главным приоритетом своей работы он назвал "обеспечение безопасности граждан и государства", а также "повышение уровня доверия к правоохранительным органам". Он, в частности, пообещал бороться с "ворами в законе", организованной преступностью, наркотрафиком, "правоохранителями, которые используют свои полномочия для обогащения". Читайте также: "Это была договоренность с Зеленским". Почему Аваков подал в отставку и что ждет МВД

Монастырский возглавлял в Раде комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Во время избирательной кампании 2019 года отвечал за это направление в команде Зеленского – именно президент рекомендовал назначить его главой МВД.

До политической карьеры работал преподавателем в Хмельницком университете управления и права, юристом, экспертом Украинского института будущего. Также был членом конкурсной комиссии по формированию Госбюро расследований. В комиссии он заменил нардепа от Народного фронта Антона Геращенко – заместителя Авакова, когда тот был главой МВД. Кроме того, Монастырский числился помощником-консультантом Геращенко.

13 июля Аваков подал в отставку после просьбы Зеленского.

15 июля Рада уволила Авакова – 291 голос "за".

Глава партии СН Александр Корниенко назвал Авакова лучшим кандидатом на должность мэра Харькова. Сам Аваков этого пока не комментировал.

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Марк Сировой

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