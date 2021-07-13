Зеленский предложил кресло главы МВД депутату СН Монастырскому
13.07.2021, 19:40
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции Слуги народа представил кандидата в министры внутренних дел – депутата Дениса Монастырского. Как сообщает в Telegram депутат от СН Александр Качура, фракция встретила предложение аплодисментами.
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Кроме того, Качура говорит, что голосование за назначение Монастырского состоится уже в эту пятницу.
Он добавил, что сейчас в Слуге народа проходит заседание фракции в парламенте, на котором присутствует Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.
- Сегодня Аваков подал в отставку. Как стало известно LIGA.net, Зеленский лично попросил его написать заявление.
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