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Зеленский предложил кресло главы МВД депутату СН Монастырскому

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 19:40
Зеленский предложил кресло главы МВД депутату СН Монастырскому - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции Слуги народа представил кандидата в министры внутренних дел – депутата Дениса Монастырского. Как сообщает в Telegram депутат от СН Александр Качура, фракция встретила предложение аплодисментами.

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Кроме того, Качура говорит, что голосование за назначение Монастырского состоится уже в эту пятницу. 

Он добавил, что сейчас в Слуге народа проходит заседание фракции в парламенте, на котором присутствует Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак

Станислав Стороженко
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Слуга народа Владимир Зеленский парламент мвд арсен аваков фракция Денис Монастырский
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