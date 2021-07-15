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Рада уволила Авакова

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2021, 10:17
Рада уволила Авакова - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)

Сегодня Верховная Рада рассмотрела отставку министра внутренних дел Арсена Авакова – заявление о ней он написал два дня назад. Большинством голосов народные депутаты утвердили отставку главы МВД.

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Итоги голосования:

По фракциям:

Как отметил один из слуг народа Александр Куницкий, нужно было удовлетворить желание министра и "наконец-то отпустить его с должности".

Аваков не пришел ни на заседание комитета, ни на заседание правительства, на котором рассматривали его отставку. Он занимал кресло министра семь лет четыре месяца и 18 дней (с 27 февраля 2014 года), что является абсолютным рекордом среди руководителей МВД.

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Дарья Мостовая
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верховная рада отставка голосование арсен аваков
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