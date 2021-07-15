Рада уволила Авакова

Сегодня Верховная Рада рассмотрела отставку министра внутренних дел Арсена Авакова – заявление о ней он написал два дня назад. Большинством голосов народные депутаты утвердили отставку главы МВД.

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Итоги голосования:

По фракциям:

Как отметил один из слуг народа Александр Куницкий, нужно было удовлетворить желание министра и "наконец-то отпустить его с должности".

Аваков не пришел ни на заседание комитета, ни на заседание правительства, на котором рассматривали его отставку. Он занимал кресло министра семь лет четыре месяца и 18 дней (с 27 февраля 2014 года), что является абсолютным рекордом среди руководителей МВД.

13 июля Аваков написал заявление об отставке.

В тот же день президент Зеленский представил кандидата в министры внутренних дел – депутата от Слуги народа Дениса Монастырского.

В парламенте мнения об отставке главы МВД разделились – Голос и СН планируют проголосовать "за", Батькивщина идею с увольнением Авакова не поддерживает, а Евросолидарность заявила, что пока не определилась.

14 июля комитет профильный комитет Рады принял нейтральное решение по Авакову, предложив парламенту определиться с вопросом его отставки самостоятельно.

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Дарья Мостовая

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