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Комитет Рады принял нейтральное решение по заявлению Авакова об отставке

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 17:22
Комитет Рады принял нейтральное решение по заявлению Авакова об отставке - Фото
Скриншот с видео

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности принял решение рекомендовать Верховной Раде определяться, поддерживать или нет отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, путем голосования в сессионном зале.

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Это решение поддержали 13 членов комитета.

Членами комитета было внесено также другое предложение — рекомендовать депутатам поддержать отставку Авакова. Голосование по нему не проводилось, так как комитет уже поддержал первый вариант. В целом комитеты часто принимают решения рекомендовать Раде именно поддержать или не поддерживать тот или иной проект, а не определяться путем голосования, депутаты в любом случае определяются этим путем. 

Аваков был приглашен на заседание комитета, однако не пришел по неизвестным причинам.

Председательствовал на заседании глава комитета и кандидат на должность министра внутренних дел Денис Монастырский

Вчера глава МВД Арсен Аваков подал в отставку. Как стало известно LIGA.net, президент Владимир Зеленский лично попросил его написать заявление. На встрече с депутатами СН президент представил кандидата на должность министра внутренних дел – депутата Дениса Монастырского

Читайте также: Тема дня | "Это была договоренность с Зеленским". Почему Аваков подал в отставку и что ждет МВД

Вадим Ребрина
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верховная рада арсен аваков Денис Монастырский
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