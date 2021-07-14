Комитет Рады принял нейтральное решение по заявлению Авакова об отставке
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности принял решение рекомендовать Верховной Раде определяться, поддерживать или нет отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, путем голосования в сессионном зале.
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Это решение поддержали 13 членов комитета.
Членами комитета было внесено также другое предложение — рекомендовать депутатам поддержать отставку Авакова. Голосование по нему не проводилось, так как комитет уже поддержал первый вариант. В целом комитеты часто принимают решения рекомендовать Раде именно поддержать или не поддерживать тот или иной проект, а не определяться путем голосования, депутаты в любом случае определяются этим путем.
Аваков был приглашен на заседание комитета, однако не пришел по неизвестным причинам.
Председательствовал на заседании глава комитета и кандидат на должность министра внутренних дел Денис Монастырский.
Вчера глава МВД Арсен Аваков подал в отставку. Как стало известно LIGA.net, президент Владимир Зеленский лично попросил его написать заявление. На встрече с депутатами СН президент представил кандидата на должность министра внутренних дел – депутата Дениса Монастырского.
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