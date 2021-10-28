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"Будем объединяться, будем двигаться вперед" – Разумков о создании своей политсилы

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 23:29
Дмитрий Разумков (фото - пресс-служба Верховнoй Рады)

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен создать собственную команду, чтобы "двигаться вперед". Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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"Я точно планирую двигаться вперед. Сегодня есть много людей, в том числе рейтинг этому подтверждение, которые доверяют, поддерживают. Есть те, кто пошел со мной. Есть те, кто идет еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций. Именно мы создавали программу, с которой потом шли на президентские и парламентские выборы..." – сказал Разумков в ответ на вопрос, как он намерен "капитализировать свой рейтинг".

По его словам, "слуги народа" действительно отошли от принципов, "но не все".

"Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем доказывать. Во-первых, возвращать людей, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди. Во-вторых, будем убеждать людей, что они ошиблись не во всех… Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет более широкая. И я буду все делать, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие – не падало" — сказал Разумков.



Вадим Ребрина
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Слуга народа Дмитрий Разумков
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