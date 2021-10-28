"Будем объединяться, будем двигаться вперед" – Разумков о создании своей политсилы
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен создать собственную команду, чтобы "двигаться вперед". Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.
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"Я точно планирую двигаться вперед. Сегодня есть много людей, в том числе рейтинг этому подтверждение, которые доверяют, поддерживают. Есть те, кто пошел со мной. Есть те, кто идет еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций. Именно мы создавали программу, с которой потом шли на президентские и парламентские выборы..." – сказал Разумков в ответ на вопрос, как он намерен "капитализировать свой рейтинг".
По его словам, "слуги народа" действительно отошли от принципов, "но не все".
"Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем доказывать. Во-первых, возвращать людей, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди. Во-вторых, будем убеждать людей, что они ошиблись не во всех… Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет более широкая. И я буду все делать, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие – не падало" — сказал Разумков.
- 7 октября Рада уволила Разумкова с должности спикера. Слуга народа не смогла сделать это самостоятельно, нужные голоса ей дали Батькивщина, Доверие, За будущее и внефракционные нардепы.
- Разумков заявлял, что продолжит работать после отставки, соберет команду и будет судиться, если его попытаются лишить мандата. Он также намекнул на президентские амбиции.
- Глава фракции СН Давид Арахамия говорил, что основания для лишения Разумкова мандата есть. Он также заявил, что судьба мандата Разумкова будет зависеть от его политического будущего.
- Согласно последнему опросу Центра Разумкова, президентский рейтинг экс-спикера составляет 8,8%.
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