"Слуги" дали только 215 голосов. Кто помог СН отправить в отставку Разумкова: по фракциям
Фракция монобольшинства, Слуга народа, не смогла своими силами отправить Дмитрия Разумкова в отставку с поста главы Верховной Рады. На сегодняшнем голосовании ей помогли нардепы из фракций Батькивщина, Голос, групп За будущее и Доверие, а также внефракционные.
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Слуга народа дала за отставку лишь 215 голосов из 226 необходимых. Помогли ей лишить Разумкова должности:
Батькивщина – 20 голосов за, один против;
За будущее – 19 за;
Голос – шесть за, восемь – против, трое не голосовали;
Доверие – 18 за, один воздержался, один не голосовал;
Внефракционные – шесть за, восемь против, один воздержался и один не голосовал.
Разумков на брифинге после голосования сказал, что "мы увидели новую коалицию – Слуга народа и Батькивщина".
На сайте Рады указано, что отставку Разумкова не поддержали такие "слуги":
Голосовали против – Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Нелли Яковлева, Василий Мокан, Оксана Дмитриева, Олег Воронько.
Воздержались – Александр Бакумов, Дмитрий Гурин, Дмитрий Микиша, Валерий Божик.
Не голосовали: Максим Бужанский, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Николай Сольский, Роман Соха, Михаил Крячко, Ольга Коваль.
Отсутствовали – Сергей Бабак, Константин Касай, Михаил Новиков, Евгений Петруняк, Александр Ткаченко, Иван Юнаков, Любовь Шпак, Ольга Саладуха, Дмитрий Наталуха, Дарья Володина, Олег Арсенюк.
- Конфликт между руководством фракции СН и Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
- 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды.
- 5 октября Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний. Сегодня Рада отправила его в отставку 284 голосами. Разумков остается внефракционным нардепом.
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