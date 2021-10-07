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"Слуги" дали только 215 голосов. Кто помог СН отправить в отставку Разумкова: по фракциям

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 12:08
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Фракция монобольшинства, Слуга народа, не смогла своими силами отправить Дмитрия Разумкова в отставку с поста главы Верховной Рады. На сегодняшнем голосовании ей помогли нардепы из фракций Батькивщина, Голос, групп За будущее и Доверие, а также внефракционные.

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Слуга народа дала за отставку лишь 215 голосов из 226 необходимых. Помогли ей лишить Разумкова должности:

Батькивщина – 20 голосов за, один против;

За будущее – 19 за;

Голос – шесть за, восемь – против, трое не голосовали;

Доверие – 18 за, один воздержался, один не голосовал;

Внефракционные – шесть за, восемь против, один воздержался и один не голосовал.

Разумков на брифинге после голосования сказал, что "мы увидели новую коалицию – Слуга народа и Батькивщина".

"Слуги" дали только 215 голосов. Кто помог СН отправить в отставку Разумкова: по фракциям

На сайте Рады указано, что отставку Разумкова не поддержали такие "слуги":

Голосовали против – Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Нелли Яковлева, Василий Мокан, Оксана Дмитриева, Олег Воронько.

Воздержались – Александр Бакумов, Дмитрий Гурин, Дмитрий Микиша, Валерий Божик.

Не голосовали: Максим Бужанский, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Николай Сольский, Роман Соха, Михаил Крячко, Ольга Коваль.

Отсутствовали – Сергей Бабак, Константин Касай, Михаил Новиков, Евгений Петруняк, Александр Ткаченко, Иван Юнаков, Любовь Шпак, Ольга Саладуха, Дмитрий Наталуха, Дарья Володина, Олег Арсенюк.

Читайте также: Война с Разумковым выходит на пик. Как Слуга народа собирала голоса за отставку спикера 

Марк Сировой
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Слуга народа отставка Батькивщина Дмитрий Разумков
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