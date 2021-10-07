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Разумков о своей отставке: В Раде создана новая коалиция

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 12:38
Разумков о своей отставке: В Раде создана новая коалиция - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал голосование нардепов за свою отставку. По его словам, фракции Слуга народа и Батькивщина сегодня фактически создали новую коалицию. Об этом Разумков сказал во время брифинга после голосования Рады.

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Отвечая на вопрос журналистов о неожиданных результатах голосования за отставку спикера, Разумков сказал, что сегодня в Раде была создана новая коалиция.

"По поводу голосования Батькивщины – с утра я уже знал информацию, что они проголосуют. Но я думаю, мы увидели новую коалицию – партии Слуга народа и Батькивщина. СНБ будет", – сказал Разумков.

Он также поблагодарил тех нардепов, которые сегодня не голосовали за его отставку.

"Я знаю, как их "убеждали", чтобы они нажали зеленую (кнопку, – ред.)… Но у кого-то хватает стержня не ломаться, и с такими людьми мне по пути", – сказал Разумков.

За отзыв Разумкова с должности спикера Рады проголосовали 284 нардепа:

- Слуга народа – 215;
- ОПЗЖ – 0;
- Европейская солидарность – 0;
- Батькивщина – 20;
- Голос – 6;
- Группа Доверие – 18;
- За будущее – 19;
- Внефракционные – 6.

Разумков о своей отставке: В Раде создана новая коалиция

Читайте также: Война с Разумковым выходит на пик. Как Слуга народа собирает голоса за отставку спикера

Оксана Житнюк
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Слуга народа коалиция Батькивщина Дмитрий Разумков
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