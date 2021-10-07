Разумков о своей отставке: В Раде создана новая коалиция
Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал голосование нардепов за свою отставку. По его словам, фракции Слуга народа и Батькивщина сегодня фактически создали новую коалицию. Об этом Разумков сказал во время брифинга после голосования Рады.
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Отвечая на вопрос журналистов о неожиданных результатах голосования за отставку спикера, Разумков сказал, что сегодня в Раде была создана новая коалиция.
"По поводу голосования Батькивщины – с утра я уже знал информацию, что они проголосуют. Но я думаю, мы увидели новую коалицию – партии Слуга народа и Батькивщина. СНБ будет", – сказал Разумков.
Он также поблагодарил тех нардепов, которые сегодня не голосовали за его отставку.
"Я знаю, как их "убеждали", чтобы они нажали зеленую (кнопку, – ред.)… Но у кого-то хватает стержня не ломаться, и с такими людьми мне по пути", – сказал Разумков.
За отзыв Разумкова с должности спикера Рады проголосовали 284 нардепа:
- Слуга народа – 215;
- ОПЗЖ – 0;
- Европейская солидарность – 0;
- Батькивщина – 20;
- Голос – 6;
- Группа Доверие – 18;
- За будущее – 19;
- Внефракционные – 6.
- Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
- На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
- 30 сентября Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
- 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды.
- Сегодня Рада отправила в отставку Разумкова. За отзыв спикера проголосовали 284 нардепа.
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