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Арахамия о лишении Разумкова мандата: Юристы говорят – основания есть, посмотрим на работу

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 17:49
Арахамия о лишении Разумкова мандата: Юристы говорят – основания есть, посмотрим на работу - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал возможность лишить депутатского мандата бывшего спикера Дмитрия Разумкова. Во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Арахмия сказал, что для этого есть основания, как утверждают юристы.

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Отвечая на вопрос журналистов о возможности лишить мандата экс-спикера, Арахамия сказал: "Юристы говорят, что есть основания". 

Также у Арахамии спросили, есть ли у фракции Слуга народа политическая воля для инициирования лишения мандата Разумкова.

"Посмотрим сейчас, как Разумков будет работать, он же народный депутат. Если он будет работать на пользу избирателей Слуги народа – это одно дело, если наоборот – другое дело", – ответил Арахамия, подчеркнув, что Разумков прошел в парламент по избирательному списку СН.

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко, в свою очередь, сообщил, что подобные решения в СН принимаются на съезде партии, который политсила планирует провести в середине ноября.

"На съезде делегаты могут ставить такие вопросы – это нормально. Думаю, будем их обсуждать, параллельно изучим практику, как мыслит ЦИК в этом вопросе. Это действительно нестандартная ситуация", – сказал Корниенко.

Тем не менее, по словам главы СН, вопроса о лишении мандата Разумкова сейчас нет в повестке дня "слуг".

  • Конфликт между руководством фракции СН и бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
  • 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве спикера Рады.
  • Сегодня, 7 октября, Рада проголосовала за отставку Разумкова. Избрать нового спикера Рада сегодня не успела - заседание было закрыто после выступлений фракций и групп. 

Читайте также: Война с Разумковым выходит на пик. Как Слуга народа собирает голоса за отставку спикера

Оксана Житнюк
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Слуга народа мандат спикер Дмитрий Разумков Александр Корниенко Давид Арахамия
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