Рада не успела выбрать нового спикера
Верховная Рада не успела избрать нового спикера, заседание было закрыто после выступлений фракций и групп. Трансляцию вел телеканал Рада.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Раде были предложены пять кандидатов на должность спикера:
– фракция Слуга народа выдвинула кандидатуру первого вице-спикера Руслана Стефанчука;
– часть нардепов из Голоса, находящихся в оппозиции к руководству фракции, предложили кандидатуру главы фракции Ярослава Железняка;
– нардеп из Евросолидарности Алексей Гончаренко и внефракционный нардеп Гео Лерос выдвинули кандидатуры друг друга;
– фракция Евросолидарность выдвинула кандидатуру Яны Зинкевич.
В ходе обсуждения Железняк и Лерос сняли свои кандидатуры.
Время заседания Рады истекло в 15:00, председательствующая вице-спикер Елена Кондратюк продлила его на 15 минут, но все равно удалось завершить только выступления фракций и групп.
Голосование по кандидатурам перенесли на завтра, 8 октября. Оно пройдет после часа вопросов к правительству и выступлений депутатов.
- Конфликт между руководством фракции СН и бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
- 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве спикера Рады.
- Сегодня, 7 октября, Рада проголосовала за отставку Разумкова.
Читайте также: Война с Разумковым выходит на пик. Как Слуга народа собирает голоса за отставку спикера
Комментарии