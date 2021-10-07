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Рада не успела выбрать нового спикера

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07.10.2021, 15:45
Рада не успела выбрать нового спикера - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада не успела избрать нового спикера, заседание было закрыто после выступлений фракций и групп. Трансляцию вел телеканал Рада.

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Раде были предложены пять кандидатов на должность спикера:

– фракция Слуга народа выдвинула кандидатуру первого вице-спикера Руслана Стефанчука;

– часть нардепов из Голоса, находящихся в оппозиции к руководству фракции, предложили кандидатуру главы фракции Ярослава Железняка;

– нардеп из Евросолидарности Алексей Гончаренко и внефракционный нардеп Гео Лерос выдвинули кандидатуры друг друга;

– фракция Евросолидарность выдвинула кандидатуру Яны Зинкевич.

В ходе обсуждения Железняк и Лерос сняли свои кандидатуры.

Время заседания Рады истекло в 15:00, председательствующая вице-спикер Елена Кондратюк продлила его на 15 минут, но все равно удалось завершить только выступления фракций и групп.

Голосование по кандидатурам перенесли на завтра, 8 октября. Оно пройдет после часа вопросов к  правительству и выступлений депутатов.

  • Конфликт между руководством фракции СН и бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
  • 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве спикера Рады.
  • Сегодня, 7 октября, Рада проголосовала за отставку Разумкова.

Читайте также: Война с Разумковым выходит на пик. Как Слуга народа собирает голоса за отставку спикера

Денис Юдин
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верховная рада алексей гончаренко Яна Зинкевич Руслан Стефанчук спикер верховной рады
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