Слуга народа выдвинула в спикеры Рады Руслана Стефанчука. Его замом будет Корниенко
07.10.2021, 12:19
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Фракция Слуга народа выдвинула первого вице-спикера Руслана Стефанчука на должность спикера Верховной Рады. Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук. На должность первого вице-спикера фракция предложит главу партии СН Александра Корниенко.
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Кандидатуры Стефанчука и Корниенко были поддержаны на заседании фракции Слуга народа, сообщила Палийчук.
- Конфликт между руководством фракции СН и бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
- На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
- 30 сентября стало известно, что глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
- 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.
- Сегодня, 7 октября, Рада проголосовала за отставку Разумкова.
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