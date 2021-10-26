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Президентский рейтинг. Зеленский и Порошенко лидируют, Разумков в топ-5 – опрос

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 13:19
Президентский рейтинг. Зеленский и Порошенко лидируют, Разумков в топ-5 – опрос - Фото
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко возглавляют президентский рейтинг, намекнувший на президентские амбиции экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков входит в топ-5. Об этом говорится в данных соцопроса Центра Разумкова, который был проведен при поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине.

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По данным социологов, если бы выборы проходили в следующее воскресенье, то получились бы такие результаты среди определившихся и намеренных голосовать (в скобках – результат опроса на стыке июля и августа):

1. Владимир Зеленский – 25,7% (28,8%);

2. Петр Порошенко – 14,0% (15,9%);

3. Юрий Бойко – 11,7% (14,6%);

4. Юлия Тимошенко – 10,1% (10,9%);

5. Дмитрий Разумков – 8,8% (2,3%);

6. Евгений Мураев – 6,3% (не было в списках);

7. Игорь Смешко – 5% (5,9%);

8. Владимир Гройсман – 3,5% (2,7%).

Также социологи прогнозировали второй тур и получили такие результаты:

– Зеленский набрал бы 60% в паре с Порошенко. Пятый президент – 40%.

– Зеленский получил бы 76% во втором туре с Бойко. У лидера ОПЗЖ – 24%.

Исследование проводилось с 14 по 20 октября, в личных интервью опросили 2018 совершеннолетних украинцев со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2,3%.

  • КМИС на середину октября давал такие цифры: Зеленский – 24,7%, Порошенко – 15,6%, Тимошенко – 12,2%, Бойко – 12,4%, Смешко – 7,8%, Разумков – 7,1%.

Читайте также: Разумков и тарифы. Почему обвалился рейтинг Зеленского: объясняют социологи

Марк Сировой
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