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Президентский рейтинг. У Зеленского резкий обвал, но в списках появился Разумков – опрос

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 10:37
Президентский рейтинг. У Зеленского резкий обвал, но в списках появился Разумков – опрос - Фото
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 8,6% на фоне включения в списки потенциальных кандидатов экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который намекнул на президентские амбиции. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

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По данным КМИС, если бы выборы прошли сейчас, то голоса определившихся и намеренных голосовать разделились бы так (в скобках – результаты опроса на середину сентября)

1. Владимир Зеленский – 24,7% (33,3%);

2. Петр Порошенко15,6% (16,8%);

3. Юлия Тимошенко12,2% (10,3%);

4. Юрий Бойко9,4% (9,5%);

5. Игорь Смешко7,8% (8,7%);

6. Дмитрий Разумков – 7,1% (в сентябрьском опросе не был включен в список, в конце мая-начале июня имел 3,1%).

Руководитель социологических и политических исследований КМИС Антон Грушевский предполагает, что рейтинг Зеленского мог стать заметно ниже из-за включения Разумкова в списки потенциальных кандидатов.

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Президентский рейтинг. У Зеленского резкий обвал, но в списках появился Разумков – опрос

Опрос проводился по телефону с 15 по 18 октября среди 2021 совершеннолетнего по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 3,2% (для показателей около 50%) до 1,4% (для показателей около 5%).

У опроса был заказчик, сообщил LIGA.net директор КМИС Владимир Паниотто. Однако назвать он его не смог, объяснив это условиями контракта.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Петр Порошенко рейтинг опрос юлия тимошенко кмис Дмитрий Разумков
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