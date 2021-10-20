Президентский рейтинг. У Зеленского резкий обвал, но в списках появился Разумков – опрос
Рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 8,6% на фоне включения в списки потенциальных кандидатов экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который намекнул на президентские амбиции. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.
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По данным КМИС, если бы выборы прошли сейчас, то голоса определившихся и намеренных голосовать разделились бы так (в скобках – результаты опроса на середину сентября)
1. Владимир Зеленский – 24,7% (33,3%);
2. Петр Порошенко – 15,6% (16,8%);
3. Юлия Тимошенко – 12,2% (10,3%);
4. Юрий Бойко – 9,4% (9,5%);
5. Игорь Смешко – 7,8% (8,7%);
6. Дмитрий Разумков – 7,1% (в сентябрьском опросе не был включен в список, в конце мая-начале июня имел 3,1%).
Руководитель социологических и политических исследований КМИС Антон Грушевский предполагает, что рейтинг Зеленского мог стать заметно ниже из-за включения Разумкова в списки потенциальных кандидатов.
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Опрос проводился по телефону с 15 по 18 октября среди 2021 совершеннолетнего по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 3,2% (для показателей около 50%) до 1,4% (для показателей около 5%).
У опроса был заказчик, сообщил LIGA.net директор КМИС Владимир Паниотто. Однако назвать он его не смог, объяснив это условиями контракта.
- Соцгруппа Рейтинг давала такие результаты на начало сентября: Зеленский – 31,1%, Порошенко – 13,3%, Бойко – 10,9%, Смешко – 6,1%
- 7 октября Рада уволила Разумкова с должности спикера на фоне его спора с руководством Слуги народа о законе об олигархах. СН не смогла сделать уволить спикера самостоятельно, нужные голоса ей дали Батькивщина, Доверие, За будущее и внефракционные нардепы. Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды.
- Разумков заявлял, что продолжит работать после отставки, соберет команду и будет судиться, если его попытаются лишить мандата. Он также намекнул на президентские амбиции.
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