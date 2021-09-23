Президентский рейтинг. Зеленский почти в два раза опережает Порошенко – опрос КМИС

Рейтинг президента Владимира Зеленского почти в два раза выше, чем у его предшественника Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные соцопроса КМИС.

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По данным социологов, если бы выборы президента проходили в середине сентября 2021-го, то получились бы такие результаты среди определившихся и намеренных голосовать (в скобках – данные опроса КМИС на начало июня):

1. Зеленский – 33,3% (30,6%);

2. Порошенко – 16,8% (17,4%);

3. Юлия Тимошенко – 10,3% (12,7%);

4. Юрий Бойко – 9,5% (10,6%);

5. Игорь Смешко – 8,7% (8,1%);

6. Евгений Мураев – 6,4% (5,5%);

7. Владимир Гройсман – 5,7% (5,8%).

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Исследование проводилось по телефону с 10 по 15 сентября среди 2002 совершеннолетних украинцев во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 1,1 до 2,4%.

Руководитель КМИС Владимир Паниотто сказал LIGA.net, что у опроса не было спонсоров – это регулярное исследование, которое КМИС проводит за свои деньги и публикует три-четыре раза в год.

Соцгруппа Рейтинг давала такие результаты на начало сентября: Зеленский – 31,1%, Порошенко – 13,3%, Бойко – 10,9%, Смешко – 6,1%, Гройсман и Мураев – по 5,7%.

По данным соцгруппы Рейтинг, в начале сентября у топ-политиков был такой антирейтинг: Порошенко – 45%, Тимошенко – 38%, Бойко – 35%, Ляшко – 25%, Зеленский – 24%.

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Марк Сировой

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