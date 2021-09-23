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Президентский рейтинг. Зеленский почти в два раза опережает Порошенко – опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 14:22
Президентский рейтинг. Зеленский почти в два раза опережает Порошенко – опрос КМИС - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Рейтинг президента Владимира Зеленского почти в два раза выше, чем у его предшественника Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные соцопроса КМИС.

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По данным социологов, если бы выборы президента проходили в середине сентября 2021-го, то получились бы такие результаты среди определившихся и намеренных голосовать (в скобках – данные опроса КМИС на начало июня):

1. Зеленский – 33,3% (30,6%);

2. Порошенко – 16,8% (17,4%);

3. Юлия Тимошенко10,3% (12,7%);

4. Юрий Бойко9,5% (10,6%);

5. Игорь Смешко8,7% (8,1%);

6. Евгений Мураев6,4% (5,5%);

7. Владимир Гройсман5,7% (5,8%).

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Президентский рейтинг. Зеленский почти в два раза опережает Порошенко – опрос КМИС

Исследование проводилось по телефону с 10 по 15 сентября среди 2002 совершеннолетних украинцев во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 1,1 до 2,4%.

Руководитель КМИС Владимир Паниотто сказал LIGA.net, что у опроса не было спонсоров – это регулярное исследование, которое КМИС проводит за свои деньги и публикует три-четыре раза в год.

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Марк Сировой
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