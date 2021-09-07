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Антирейтинг Зеленского снизился на 5%, лидирует Порошенко – опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 11:42
Антирейтинг Зеленского снизился на 5%, лидирует Порошенко – опрос Рейтинга - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Open Ukraine)

Пятый президент Петр Порошенко возглавляет президентский антирейтинг, президент Владимир Зеленский на пятом месте. Об этом говорят данные опроса, опубликованного Группой Рейтинг.

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В начале сентября 2021 года рейтинг политиков, за которых избиратели не готовы голосовать ни при каких условиях, выглядел так (в скобках – антирейтинг на конец июля):

1. Петр Порошенко – 45% (46%);

2. Юлия Тимошенко – 38% (36%);

3. Юрий Бойко – 35% (34%);

4. Олег Ляшко – 25% (26%);

5. Владимир Зеленский – 24% (29%);

6. Арсений Яценюк – 18% (19%);

7. Олег Тягнибок – 16% (18%);

8. Евгений Мураев – 15% (14%);

9. Владимир Гройсман – 12% (14%);

10. Дмитрий Разумков – 10% (10%).

Опрошенные могли выбирать несколько вариантов.

Опрос проведен 2-4 сентября методом телефонного интервью по всей Украине кроме оккупированных территорий среди населения возрастом от 18 лет и старше, опрошены 2500 респондентов. Погрешность не более 2%.

LIGA.net обратилась в Группу Рейтинг с вопросом о заказчике исследования.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский Петр Порошенко опрос юлия тимошенко группа рейтинг юрий бойко антирейтинг
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