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Рейтинг Зеленского вырос, Порошенко отстает более, чем в два раза – опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 11:05
Рейтинг Зеленского вырос, Порошенко отстает более, чем в два раза – опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Электоральный рейтинг президента Владимира Зеленского вырос по сравнению с концом июля на 3%, он опережает ближайших соперников более чем в два раза. Об этом говорят данные опроса, проведенного Группой Рейтинг в начале сентября 2021 года.

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Среди тех, кто готов прийти на выборы и определился с кандидатом, голоса распределились таким образом (в скобках – данные опроса Рейтинга на конец июля):

1. Владимир Зеленский – 31,1% (27,7%);

2. Петр Порошенко13,3% (13,4%);

3. Юрий Бойко10,9% (10,1%);

4. Юлия Тимошенко9,2% (11,4%);

5. Игорь Смешко6,1% (7,8%);

6. Владимир Гройсман5,7% (6,1%);

7. Евгений Мураев5,7% (6%);

8. Олег Ляшко4,1% (2,6%);

9. Дмитрий Разумков3,7% (4,1%);

10. Арсений Яценюк3,1% (2,6%).

Электоральная популярность политиков в динамике (нажмите на график, чтобы увеличить его):

Социологи опубликовали данные об изменениях рейтингов Зеленского и Порошенко за первые два года президентства:

Опрос проведен 2-4 сентября методом телефонного интервью по всей Украине кроме оккупированных территорий среди населения возрастом от 18 лет и старше, опрошены 2500 респондентов. Погрешность не более 2%.

LIGA.net обратилась в Группу Рейтинг с вопросом о заказчике исследования.

Денис Юдин
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