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Второй тур Зеленский-Порошенко. Голоса разделились бы 60 на 40 – опрос Разумкова

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 11:49
Второй тур Зеленский-Порошенко. Голоса разделились бы 60 на 40 – опрос Разумкова - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, у действующего главы государства 29% поддержки избирателей. На втором и третьем месте – лидер Евросолидарности Петр Порошенко (16%) и лидер ОПЗЖ Юрий Бойко (15%). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. 

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные июньского опроса Центра Разумкова):

1. Владимир Зеленский – 28,8% (32,4%);

2. Петр Порошенко – 15,9% (17,2%);

3. Юрий Бойко – 14,6% (13%);

4. Юлия Тимошенко – 10,9% (9,8%);

5. Игорь Смешко – 5,9% (7,0%);

6. Олег Ляшко - 2,8% (1,8%);

7. Владимир Гройсман – 2,7% (3,7%);

8. Руслан Кошулинский – 2,6% (2,2%);

9. Дмитрий Разумков – 2,3% (2,2%);

10. Анатолий Гриценко – 1,7% (2,9%);

11. Виталий Кличко – 0,9% (1,4%);

12. Александр Вилкул – 0,9% (1%).

По данным исследования, Зеленский в случае выхода во второй тур с Порошенко набрал бы 61% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. За Порошенко проголосовало бы 39%.

Если бы Зеленский выходил во второй тур с Бойко, то первого бы поддержало 68%, а лидера ОПЗЖ – 32%.

Также 10,2% респондентов заявили, что проголосовали бы за кандидата, который не представлен в вышеуказанном списке. Еще 14,9% заявили, что не планируют идти на выборы. С ответом затрудняются 16% опрошенных.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа 2021 года по всей Украине кроме временно оккупированных территорий, опрошено 2019 респондентов возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%. 

На вопрос о наличии или отсутствии заказчика у исследования в Центре Разумкова ответили LIGA.net, что это закрытая информация.

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский Петр Порошенко юрий бойко центр Разумкова
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