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Электорат | Июль унес чуть популярности Зеленского, Порошенко остался при своих: рейтинг и антирейтинг

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 12:34
Июль унес чуть популярности Зеленского, Порошенко остался при своих: рейтинг и антирейтинг - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский немного растерял электоральной популярности в июле, а его предшественник по месту на Банковой Петр Порошенко остался с прежними показателями. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Группа Рейтинг.

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Среди тех, кто готов прийти на выборы и определился с кандидатом, голоса распределились таким образом (в скобках – цифры из опроса на начало июля):

1. Владимир Зеленский – 27,7% (29,1%);

2. Петр Порошенко – 13,4% (13,4%);

3. Юлия Тимошенко – 11,4% (11,3%);

4. Юрий Бойко – 10,1% (12,5%);

5. Игорь Смешко – 7,8% (8,7%);

6. Владимир Гройсман – 6,1% (4,6%);

7. Евгений Мураев – 6,0% (5,5%);

8. Дмитрий Разумков – 4,1% (-).

5,1% (6,3%) опрошенных сказали, что голосовали бы за другого кандидата. Еще 5,3% (5,6%) ответили, что не пойдут на выборы. 

Электоральная популярность политиков в динамике (нажмите на график, чтобы увеличить его):

График: Группа Рейтинг

Антирейтинг возглавляет Порошенко: 46% опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не отдали бы свой голос Тимошенко, почти столько же – 34% – Бойко.

За Зеленского сейчас не проголосовали бы 29% опрошенных, 26% – за Ляшко. Каждый пятый не проголосовал бы ни за что за Яценюка или Тягнибока.

График: Группа Рейтинг

Опрос проведен 23-25 июля 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2%.

На вопрос о наличии или отсутствии заказчика у исследования там традиционно отвечают LIGA.net, что "это закрытая информация".

  • Проведенный в начале июня 2021-го опрос КМИС свидетельствует, что за Зеленского проголосовали бы 30,6% украинцев, а за Порошенко – 17,4%.
  • Опрос Центра Разумкова на середину июня: Зеленский – 32,4%, Порошенко – 17,2%.
Евгений Пилипенко
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