Рейтинг Зеленского выше 30%, у Порошенко почти вдвое ниже – опрос Центра Разумкова
Президент Владимир Зеленский лидирует в электоральном рейтинге (32,4%), у его ближайшего конкурента главы Евросолидарности Петра Порошенко рейтинг почти в два раза ниже (17,2%). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова с 11 по 16 июня.
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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные майского опроса Центра Разумкова):
1. Владимир Зеленский – 32,4% (31%);
2. Петр Порошенко – 17,2% (18,6%);
3. Юрий Бойко – 13% (12,7%);
4. Юлия Тимошенко – 9,8% (11,7%);
5. Игорь Смешко – 7,0% (5,7%);
6. Владимир Гройсман – 3,7% (2,8%);
7. Анатолий Гриценко – 2,9% (3,3%);
8. Руслан Кошулинский – 2,2% (2,2%);
9. Дмитрий Разумков – 2,2% (1,8%);
10. Олег Ляшко – 1,8% (2,1%);
11. Виталий Кличко – 1,4% (1,1%);
12. Александр Вилкул – 1% (1,1%).
5,4% опрошенных заявили, что выбрали бы кандидата не из вышеуказанного списка. Еще 16,3% респондентов ответили, что не собираются принимать участия в выборах.
При этом, если бы Зеленский и Порошенко вышли бы во второй тур выборов, то за первого отдали бы свои голоса 60,4% опрошенных, а за второго - 39,6%. В случае, если действующий президент вышел бы во второй тур с лидером ОПЗЖ Бойко, то победил бы также Зеленский (75,7% против 24,3%).
Опрос проводился с 11 по 16 июня 2021 года по всей Украине кроме временно оккупированных территорий, опрошено 2018 респондентов возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%. Финансирование исследования осуществлялось представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.
- В мае по опросу Группы Рейтинг Зеленского поддерживали 30,2% избирателей.
- В июне по опросу КМИС за Зеленского готовы проголосовать 30,6% избирателей.
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