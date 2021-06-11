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Свежий опрос КМИС. В президентском рейтинге по-прежнему лидирует Зеленский

11.06.2021, 11:38
Свежий опрос КМИС. В президентском рейтинге по-прежнему лидирует Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Если бы выборы происходили в ближайшее время, то за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 30,6% украинцев. Почти вдвое меньше поддержки получили бы пятый президент Петр Порошенко и глава ВО Батькивщина Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках данные опроса КМИС на конец мая 2021 года):

  1. Владимир Зеленский – 30,6% (27,3%)
  2. Петр Порошенко – 17,4% (14,6%)
  3. Юлия Тимошенко – 12,7% (11,9%)
  4. Юрий Бойко10,6% (9,2%)
  5. Игорь Смешко8,1% (9,5%)
  6. Владимир Гройсман8,1% (4,6%)
  7. Евгений Мураев5,5% (5,7%)
  8. Олег Ляшко4% (3,8%)

Примечательно, что в мае в списке первых восьми кандидатов в президенты, за которых готовы голосовать украинцы, был также лидер ОПЗЖ, пророссийский политик Виктор Медведчук. По данным майского опроса он мог бы получить 4,3% голосов в свою поддержку. В этом опросе, проводившемся за счет самого КМИС, Медведчук отсутствовал.

Опрос проводился по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, 1-7 июня 2021 года по телефону с использованием компьютера среди 2003 украинцев в возрасте 18 лет и старше. Погрешность – не более 2,4%. 

Читайте также: Выдвижение Зеленского на второй срок не поддерживают более 50% украинцев – опрос КМИС

Дарья Мостовая
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