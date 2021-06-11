Свежий опрос КМИС. В президентском рейтинге по-прежнему лидирует Зеленский

Если бы выборы происходили в ближайшее время, то за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 30,6% украинцев. Почти вдвое меньше поддержки получили бы пятый президент Петр Порошенко и глава ВО Батькивщина Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках данные опроса КМИС на конец мая 2021 года):

Примечательно, что в мае в списке первых восьми кандидатов в президенты, за которых готовы голосовать украинцы, был также лидер ОПЗЖ, пророссийский политик Виктор Медведчук. По данным майского опроса он мог бы получить 4,3% голосов в свою поддержку. В этом опросе, проводившемся за счет самого КМИС, Медведчук отсутствовал.

Опрос проводился по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, 1-7 июня 2021 года по телефону с использованием компьютера среди 2003 украинцев в возрасте 18 лет и старше. Погрешность – не более 2,4%.

По опросу Центра Разумкова, на конец апреля 2021 года Зеленский лидировал в президентском рейтинге, за ним – Порошенко и Бойко.

В майском опросе группы Рейтинг Зеленский получал 30,2%, Порошенко – 12,8%.

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Дарья Мостовая

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