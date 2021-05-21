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Рейтинг Зеленского превышает 30%, разница между Порошенко и Бойко – меньше 1%: опрос

21.05.2021, 12:49
Рейтинг Зеленского превышает 30%, разница между Порошенко и Бойко – меньше 1%: опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский лидирует в электоральном рейтинге с 30,2% поддержки потенциальных избирателей. Разница между пятым президентом Петром Порошенко и сопредседателем ОПЗЖ Юрием Бойко - 0,9%. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг 16-18 мая 2021 года.

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Среди тех, кто готов прийти на выборы и определился с кандидатом, голоса распределились таким образом (в скобках – данные опроса Рейтинга на начало апреля):

1. Владимир Зеленский – 30,2% (24,9%);

2. Петр Порошенко – 12,8% (13,1%);

3. Юрий Бойко – 11,9% (11,9%);

4. Юлия Тимошенко – 11,1% (10,1%);

5. Игорь Смешко – 7,6% (7,2%);

5. Евгений Мураев – 5,1% (4,6%)

6. Владимир Гройсман – 4,8% (5,1%);

7. Андрей Садовый3,1% (2,6%);

8. Олег Ляшко2,7% (4,9%);

9. Виталий Кличко2,1% (отсутствовал в прошлом рейтинге);

10. Арсений Яценюк1,7% (2,2%);

11. Олег Тягнибок1,4% (1,8%);

12. Кира Рудик0,1% (0,4%).

3,7% респондентов сказали, что голосовали бы за другого кандидата. Еще 5,6% ответили, что не пойдут на выборы.

Опрос проводился по телефону среди 2500 украинцев в возрасте от 18 лет (за исключением жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в течение 15-18 мая 2021 года. Возможная погрешность – не более 2%.

На вопрос LIGA.net, был ли заказчик у исследования, в группе Рейтинг ответили, что данная информация является закрытой.

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский Петр Порошенко рейтинг выборы опрос юрий бойко
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