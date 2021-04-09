Если бы выборы президента состоялись в начале апреля 2021 года, в первом туре победил бы действующий глава государства Владимир Зеленский: его рейтинг за последние 10 дней остался прежним. За ним идет пятый президент Петр Порошенко, а третье место делят лидер Батькивщины Юлия Тимошенко и представитель пророссийской ОПЗЖ Юрий Бойко. Данные показала Группа Рейтинг.

Заказчик опроса не указан, LIGA.net обратилась в компанию с вопросом насчет этого.

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Среди готовых идти на избирательные участки и определившихся с кандидатом голоса распределились так (в скобках – рейтинг на конец марта):

Владимир Зеленский – 24,9% (24,7%);

Петр Порошенко – 13,1% (13,9%);

Юлия Тимошенко – 12,1% (11,8%);

Юрий Бойко – 11,9% (12,6%);

Игорь Смешко – 6,8% (7,7%);

Владимир Гройсман – 5,1% (5,2%);

Дмитрий Разумков – 4,8% (3,8%);

Олег Ляшко – 4,9% (3,7%);

Евгений Мураев – 4,6% (3,7%);

Андрей Садовый – 2,6% (-);

Арсений Яценюк – 2,2% (-);

Олег Тягнибок – 1,8% (-);

Кира Рудик – 0,4% (-).

Динамика рейтинга кандидатов:

Моделирование второго тура выборов дало такие результаты: Зеленский побеждает во всех парах, при этом около трети избирателей выразили неготовность идти на выборы или затруднились с ответом.

Моделирование пар второго тура:

— Зеленский-Порошенко – 64% на 36% в пользу первого;

— Зеленский-Тимошенко – 57% на 43%;

— Зеленский-Бойко – 67% на 33%;

— Тимошенко-Порошенко – 59% на 41% в пользу первой;

— Бойко-Порошенко – 51% на 49%.

Опрос проведен 6-7 апреля 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера среди 2500 человек от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированной территории. Погрешность не выше 2%.

По мартовскому опросу Центра Разумкова, за Зеленского готовы проголосовать 27,4% избирателей, за Порошенко 19,7%, за Бойко 17,1%.

Евгений Пилипенко

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