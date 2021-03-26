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Президентский рейтинг Зеленского вырос, за ним идут Порошенко и Бойко – опрос Рейтинга

26.03.2021, 10:31
Президентский рейтинг Зеленского вырос, за ним идут Порошенко и Бойко – опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президентский рейтинг Владимира Зеленского за март немного вырос, он сохраняет лидерство среди возможных кандидатов. Об этом говорят данные опроса, проведенного в марте группой Рейтинг.

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Среди готовых прийти на выборы и определившихся с кандидатом в президенты голоса распределились так (в скобках – рейтинг на начало марта):

Владимир Зеленский – 24,7% (22,6%);

Петр Порошенко13,9% (14,6%);

Юрий Бойко12,6% (11,6%);

Юлия Тимошенко11,8% (11,3%);

Игорь Смешко7,7% (8%);

Владимир Гройсман5,2% (6,6%);

Дмитрий Разумков3,8% (4,2%);

Олег Ляшко3,7% (4,4%);

Евгений Мураев3,7% (4,6%);

Анатолий Гриценко3,3% (отсутствовал в рейтинге).

Динамика рейтинга кандидатов:

Опрос проведен 23-24 марта методом телефонного интервью с использованием компьютера, опрошено 2500 человек от 18 лет и старше, погрешность не более 2%. Заказчик опроса не указан. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с вопросом о заказчике, ответ пока не получен.

  • По мартовскому опросу Центра Разумкова, за Зеленского готовы проголосовать 27,4% избирателей, за Порошенко 19,7%, за Бойко 17,1%.
Денис Юдин
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