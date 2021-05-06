Президентский рейтинг: Зеленский лидирует, Порошенко второй, поддержка Бойко упала – опрос

Президент Владимир Зеленский лидирует в электоральном рейтинге, ближайшие соперники – пятый президент Петр Порошенко и сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова в конце апреля 2021 года.

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Среди тех, кто готов прийти на выборы и определился с кандидатом, голоса распределились таким образом (в скобках – данные опроса Центра Разумкова на середину марта):

1. Владимир Зеленский – 28,3% (27,4%);

2. Петр Порошенко – 18,1% (19,7%);

3. Юрий Бойко – 14,5% (17,1%);

4. Юлия Тимошенко – 10,5% (10,1%);

5. Игорь Смешко – 6,2% (7,2%);

6. Владимир Гройсман – 3,3% (3,3%);

7. Олег Ляшко – 2,6% (2,4%);

8. Дмитрий Разумков – 2,4% (2%);

9. Анатолий Гриценко – 2,2% (1,7%);

10. Руслан Кошулинский – 1,9% (2,8%);

11. Виталий Кличко – 1,1% (0,9%);

12. Александр Вилкул – 1,1% (0,9%).

В случае выхода во второй тур Порошенко, он проигрывает Зеленскому с результатом 39,5% против 60,5%. Бойко проигрывает Зеленскому в потенциальном втором туре с результатом 29,1% против 70,9%.

Опрос проводился с 22 по 29 апреля 2021 года методом личного интервью. Опрошен 2021 респондент возрастом от 18 лет и старше по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Погрешность не более 2,3%.

В Центре Разумкова сообщили LIGA.net, что опрос проводился без заказчика, в рамках внутренних программ организации.

В начале марта 2021 года рейтинг Зеленского по опросу группы Рейтинг составил 22,5%, Порошенко – 14,6%.

В начале апреля по опросу Рейтинга за Зеленского готовы были проголосовать 24,9%, за Порошенко – 13,1%.

В конце апреля по опросу КМИС рейтинг Зеленского поднялся до 31,4%, за Порошенко готовы голосовать 18,1%.

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Денис Юдин

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