Президентский рейтинг Зеленского поднялся выше 30%, Бойко пятый – опрос КМИС

Электоральный рейтинг президента Владимира Зеленского поднялся до 31,4%, он лидирует среди украинских политиков. Такие данные собственного опроса, проведенного в апреле, опубликовал Киевский международный институт социологии.

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные опроса КМИС на конец февраля):

1. Владимир Зеленский – 31,4% (24%);

2. Петр Порошенко – 18,1% (14%);

3. Юлия Тимошенко – 11,9% (12,6%);

4. Игорь Смешко – 10,4% (8,6%);

5. Юрий Бойко – 9,6% (16,7%);

6. Владимир Гройсман – 5,3% (4,9%);

7. Евгений Мураев – 5% (отсутствовал в опросе);

8. Олег Ляшко – 4% (4,9%).

По сравнению с опросом в конце февраля, в апрельском списке отсутствуют мэр Киева Виталий Кличко (3%) и спикер Рады Дмитрий Разумков (4,3%).

Поддержка Зеленского отличается по регионам почти в пределах погрешности: на западе 32,4%, в центре 30,1%, на юге 32,8%, на востоке 30%. Порошенко больше всего поддерживают на западе – 24,8%, в центре 19,9%, на юге 10,8%, на востоке 13,2%.

"Нельзя исключать, что некоторые сторонники ОПЗЖ во время опросов стали в большей степени скрывать свои реальные взгляды", – отметил в комментарии к опросу замдиректора КМИС Антон Грушецкий, обратив внимание на снижение рейтинга Бойко. Он напомнил, что на президентских выборах в 2019 году экзит-полы недооценили его поддержку.

Опрос проводился 16-22 апреля методом телефонного интервью, опрошены 2003 респондента от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% для показателей, близких к 10%, и 1,1% для показателей, близких к 5%.

ПОЧЕМУ МЫ ОПУБЛИКОВАЛИ ОПРОС КМИС. В разборе опроса КМИС за начало января LIGA.net сообщила о сильных различиях между ним и опросом Группы Рейтинг: результаты Зеленского среди всех опрошенных различались на 9%. Опросы различались методологией проведения (Рейтинг – личное интервью, КМИС – телефонное) и списком кандидатов: например, у КМИС отсутствовал Олег Ляшко и его РПЛ, но были Бойко и Медведчук из пророссийской ОПЗЖ. В КМИС отметили, что в телефонных опросах чаще, чем в личных интервью, участвуют более состоятельные и образованные люди, а также несколько выше поддержка Порошенко. Какой метод точнее – неизвестно, поскольку не было переписи и неизвестно распределение населения по образованию. В КМИС также пишут, что пока не было регистрации кандидатов в президенты, каждый список имеет право на существование – и опросы показывают лишь определенное моделирование выборов.

В начале марта 2021 года рейтинг Зеленского по опросу группы Рейтинг составил 22,5%, Порошенко – 14,6%.

В начале апреля по опросу Рейтинга за Зеленского готовы были проголосовать 24,9%, за Порошенко – 13,1%.

Денис Юдин

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