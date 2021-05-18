В Киеве мэру Кличко доверяют больше, чем президенту Зеленскому – опрос от Рейтинга

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 51% опрошенных жителей столицы, не доверяют – 48%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Группа Рейтинг.

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На вопрос LIGA.net, был ли заказчик у исследования, в компании заявили, что имеют право не называть его, так как это закрытая информация.

Рейтинг доверия к политикам в Киеве на середину мая выглядит так:

При этом 54% киевлян выступают против назначения нового главы КГГА, 37% – за.

Результаты исследования показали, что киевляне лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране. Так, 32% считают, что Украина движется в правильном направлении, 58% – противоположного мнения. Положение дел в столице позитивно оценили 42%, негативно – 51%.

Опрос проводился по телефону среди киевлян в возрасте от 18 лет в течение 15-16 мая 2021 года. Всего было опрошено 1200 респондентов. Возможная погрешность – не более 2,8%.

В начале марта 2021 года "президентский" рейтинг Кличко по опросу группы Рейтинг составил 1,7%.

По опросу Центра Разумкова за начало мая, на президентских выборах за Кличко проголосовали бы 1,1% украинцев.

Оксана Житнюк

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