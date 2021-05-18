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В Киеве мэру Кличко доверяют больше, чем президенту Зеленскому – опрос от Рейтинга

18.05.2021, 12:13
В Киеве мэру Кличко доверяют больше, чем президенту Зеленскому – опрос от Рейтинга - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 51% опрошенных жителей столицы, не доверяют – 48%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Группа Рейтинг.

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На вопрос LIGA.net, был ли заказчик у исследования, в компании заявили, что имеют право не называть его, так как это закрытая информация.

Рейтинг доверия к политикам в Киеве на середину мая выглядит так:

  1. Виталий Кличко (51% доверяет, 48% – нет);
  2. Владимир Зеленский (45% доверяют, 51% – нет);
  3. Владимир Гройсман (33% доверяют, 58% – нет);
  4. Дмитрий Разумков (32% доверяют, 36% – нет, 26% не знают его);
  5. Петр Порошенко (30% доверяют, 68% – нет);
  6. Юлия Тимошенко (21% доверяют, 76% – нет);
  7. Юрий Бойко (17% доверяют, 65% – нет, 15% не знают его);
  8. Денис Шмыгаль (13% доверяют, 58% – нет, 22% не знают его).
При этом 54% киевлян выступают против назначения нового главы КГГА, 37% – за.

Результаты исследования показали, что киевляне лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране. Так, 32% считают, что Украина движется в правильном направлении, 58% – противоположного мнения. Положение дел в столице позитивно оценили 42%, негативно – 51%.

Опрос проводился по телефону среди киевлян в возрасте от 18 лет в течение 15-16 мая 2021 года. Всего было опрошено 1200 респондентов. Возможная погрешность – не более 2,8%.

Оксана Житнюк
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киев соцопрос группа рейтинг виталий кличко мэр социология Владимир Зеленский
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