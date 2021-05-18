В Киеве мэру Кличко доверяют больше, чем президенту Зеленскому – опрос от Рейтинга
Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 51% опрошенных жителей столицы, не доверяют – 48%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Группа Рейтинг.
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На вопрос LIGA.net, был ли заказчик у исследования, в компании заявили, что имеют право не называть его, так как это закрытая информация.
Рейтинг доверия к политикам в Киеве на середину мая выглядит так:
- Виталий Кличко (51% доверяет, 48% – нет);
- Владимир Зеленский (45% доверяют, 51% – нет);
- Владимир Гройсман (33% доверяют, 58% – нет);
- Дмитрий Разумков (32% доверяют, 36% – нет, 26% не знают его);
- Петр Порошенко (30% доверяют, 68% – нет);
- Юлия Тимошенко (21% доверяют, 76% – нет);
- Юрий Бойко (17% доверяют, 65% – нет, 15% не знают его);
- Денис Шмыгаль (13% доверяют, 58% – нет, 22% не знают его).
Результаты исследования показали, что киевляне лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране. Так, 32% считают, что Украина движется в правильном направлении, 58% – противоположного мнения. Положение дел в столице позитивно оценили 42%, негативно – 51%.
Опрос проводился по телефону среди киевлян в возрасте от 18 лет в течение 15-16 мая 2021 года. Всего было опрошено 1200 респондентов. Возможная погрешность – не более 2,8%.
- В начале марта 2021 года "президентский" рейтинг Кличко по опросу группы Рейтинг составил 1,7%.
- По опросу Центра Разумкова за начало мая, на президентских выборах за Кличко проголосовали бы 1,1% украинцев.
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