В подъезд дома Кличко пришли СБУ со спецназом. Говорят, что не к нему – мэр скептичен

В подъезд дома, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, пришли около 20 вооруженных силовиков, сообщила LIGA.net спикер политика Оксана Зиновьева. Это были сотрудники СБУ и спецназ Альфа, обыски не имели к Кличко "никакого отношения" и проводятся не в его квартире, сообщили позже LIGA.net в пресс-службе СБУ.

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Она сказала, что вооруженные правоохранители пришли утром, когда Кличко был на тренировке. "Они разминулись", – отметила спикер.

Во время трансляции Украина 24 из подъезда дома Кличко один из силовиков сказал, что проводятся обыски в одной из квартир, двумя этажами ниже квартиры мэра. Он утверждает, что арендаторы используют ее "в своих целях, незаконных".

Мэр отреагировал на это заявление скептически. "Я знаю людей, которые здесь живут. Это очень бедные люди. Я не знаю, какие там уголовные производства могут быть", – сказал Кличко.

Мэр Киева связывает события сегодняшнего утра с совещаниями по его персоне, которые, как утверждает Кличко, проводятся в Офисе президента.

Кличко также заявил, что правоохранители приходили к его квартире и стучали в дверь, пока он был на тренировке. По его словам, это зафиксировала камера видеонаблюдения.

ДОПОЛНЕНО В 10:32. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко сообщил LIGA.net, что обыски к самому Кличко "никакого отношения не имеют".

По его словам, сотрудники СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью вместе со спецназом Альфа проводят обыски в рамках дела о фальсификации нефтепродуктов.

"Они проходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко. Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют", – сообщил он.

12 мая правоохранители провели массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева. В частности – в офисах Киевавтодора, Киевзеленстроя и по делу о торговле в переходах. Кличко назвал это давлением на столичную власть и заявил, что "такого не было даже во времена Януковича".

13 мая ГФС провела обыски в помещениях КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" по подозрениям в финансовых преступлениях.

14 мая Кличко заявил, что массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева – это якобы "спецоперация против него лично".

Марк Сировой

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