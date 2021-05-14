Кличко заявил "о спецоперации" против него лично из-за обысков в предприятиях Киева
14.05.2021, 12:53
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева – это "спецоперация против него лично". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Называют какие-то миллионы, десятки миллионов гривен. Манипулируют информацией, раздается откровенная ложь. И смешно слышать, что, мол, никакой политики. Просто – большая спецоперация. Да, спецоперация! Но против меня лично", – заявил мэр.
По его словам, власти столицы всегда сотрудничают с правоохранительными органами и помогают в расследовании дел о финансовых нарушениях. Кроме того, Кличко заявил, что некоторые коммунальные предприятия "уже дважды предоставляли" документы по требованию правоохранителей.
- С 12 мая правоохранители провели массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева. В частности – в офисах Киевавтодора, Киевзеленстроя и по делу о торговле в переходах. Мэр города Виталий Кличко назвал это давлением на столичную власть и заявил, что "такого не было даже во времена Януковича".
- 13 мая в Киевском метрополитене и Киевпастрансе попросили КГГА выделить 1,5 млрд грн помощи. В противном случае там призвали повысить цену за проезд, которая – по их мнению – должна превышать 20 грн.
- Вчера ГФС провела обыски в помещениях КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" по подозрениям в финансовых преступлениях.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии