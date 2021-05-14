Кличко заявил "о спецоперации" против него лично из-за обысков в предприятиях Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева – это "спецоперация против него лично". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Называют какие-то миллионы, десятки миллионов гривен. Манипулируют информацией, раздается откровенная ложь. И смешно слышать, что, мол, никакой политики. Просто – большая спецоперация. Да, спецоперация! Но против меня лично", – заявил мэр.

По его словам, власти столицы всегда сотрудничают с правоохранительными органами и помогают в расследовании дел о финансовых нарушениях. Кроме того, Кличко заявил, что некоторые коммунальные предприятия "уже дважды предоставляли" документы по требованию правоохранителей.

Станислав Стороженко

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