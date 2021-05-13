"Крышевание" торговли в переходах. Фигурантами стали соратник Кличко и депутаты горсовета

В столице раскрыли схему получения миллионной прибыли от "крышевания" незаконной торговли в подземных переходах. Ее участниками якобы стали ряд бывших и нынешних депутатов Киевского горсовета, один из руководителей Федарации бокса Украины, а также экс-нардеп, сообщает городская прокуратура столицы.

По словам источника LIGA.net в правоохранительных органах, экс-нардеп – имеется в виду Артур Палатный - бывший народный депутат VII и VIII созывов Рады, друг и соратник мэра столицы Виталия Кличко.

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По информации прокуратуры, 12 мая было проведено 14 обысков у возможных участников преступной группировки, которые якобы систематически вымогали и получали деньги от субъектов хозяйствования "за незаконную аренду торговых точек в подземных переходах центральных районов Киева".

По версии следствия, всего в состав преступной группировки могли входить около 20 человек, которые ежемесячно якобы получали от 5 до 7 млн грн дохода от аренды торговых точек в подземных переходах метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы.

Как заявили в прокуратуре, начиная с 2012 года Киевская госадминистрация передала в пользование "инвесторам" 228 подземных пешеходных переходов при условии, что частники будут там сами убираться, делать ремонты и бороться со стихийной торговлей. Но при этом им также якобы было дано право устанавливать свои торговые точки в любых количествах.

Одним из таких инвесторов в 2012 году якобы стал депутат столичного горсовета, глава одной из постоянных комиссий, который мог контролировать многих посредников, сдающих места под субаренду. В прокуратуре подчеркнули, что ни один из инвесторов не занимался ремонтами и уборкой, а лишь организовывал торговлю.

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В 2016 году Верховный Суд признал почти все эти инвестиционные договоры мнимыми, так как на самом деле они заключались для того, чтобы скрыть аренду объектов коммунального имущества.

Несмотря на это, пишет прокуратура, с 2016 года фигуранты дела якобы продолжали вымогать и получать деньги с розничных продавцов в переходах. В частности, они каждый месяц якобы собирали "плату" в размере 10 000 – 15 000 грн с каждой торговой точки, а также за отдельный взнос обеспечивали продавцов электроэнергией.

По данным следствия, лоббировал вопрос по поводу запрета сноса МАФов в переходах экс-нардеп (по информации LIGA.net – Палатный), который вероятно мог использовать для этого коррупционные связи, получая за это деньги.

Всего в процессе обысков было изъято $350 000, из которых $250 000 нашли у бывшего нардепа. Открыто уголовное дело по факту умышленного уничтожения/повреждения имущества в процессе вымогания, злоупотребления служебным положением, а также получения взятки в крупном размере.

В прокуратуре подчеркнули, что после обысков уже 12 мая в подземных переходах станций метро "Арсенальная" и "Лыбедская" начался массовый демонтаж торговых точек и МАФов.

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Почти сразу после публикации пресс-релиза прокуратуры свой комментарий по этому поводу дал мэр Киева.

"В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты", – написал Кличко в Telegram.

Он назвал обыски на коммунальных предприятиях (Киевавтодор, Киевзеленстрой, Спецжилфонд, Киевгорсвет) "давлением на столичную власть" и "подавлением местного самоуправления", а также "давлением лично на него".

По мнению Кличко, все происходящие действия были "одобрены на высшем уровне", поэтому он обратился к правоохранителям: "когда вы выполняете чьи-то приказы и поручения – преступные приказы, и вы это знаете, помните, что рано или поздно за них придется ответить по закону, поэтому не надо так грубо его нарушать".

В 2013 году Палатный дал LIGA.net интервью, в котором заявил, что Кличко был бы хорошим мэром, а кумовство в УДАРе – это не плохо.

12 мая 2021 года прокуратура устроила обыски в Киевзеленстрое, а позже – в Укравтодоре.

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Дарья Мостовая

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