Президентский рейтинг: Зеленский опережает соперников почти в два раза – опрос КМИС

Президент Владимир Зеленский почти в два раза опережает в электоральном рейтинге ближайшего соперника, пятого президента Петра Порошенко. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце мая Киевским международным институтом социологии.

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В презентации КМИС подчеркнуто, что до регистрации кандидатов на выборах все рейтинги условны и зависят от списка, предложенного респондентам. По сравнению с апрельским опросом КМИС, список кандидатов был расширен, что могло сказаться на уровне поддержки.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные опроса КМИС на апрель):

1. Владимир Зеленский – 27,3% (31,4%);

2. Петр Порошенко – 14,6% (18,1%);

3. Юлия Тимошенко – 11,9% (11,9%);

4. Игорь Смешко – 9,5% (10,4%);

5. Юрий Бойко – 9,2% (9,6%);

6. Евгений Мураев – 5,7% (5%);

7. Владимир Гройсман – 4,6% (5,3%);

8. Виктор Медведчук – 4,3% (отсутствовал в опросе);

9. Олег Ляшко – 3,8% (4%);

10. Дмитрий Разумков – 3,1% (отсутствовал в опросе);

11. Виталий Кличко – 1,8% (отсутствовал в опросе);

12. Олег Тягнибок – 1,7% (отсутствовал в опросе);

13. Кира Рудик – 0,8% (0,1%).

Опрос проведен 27 мая – 1 июня 2021 года методом телефонного интервью, опрошены 2000 респондентов возрастом от 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% для показателей, близких к 5%. Гендиректор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что у опроса есть анонимный заказчик, и подчеркнул, что, по его мнению, наличие заказчика не влияет на результаты исследования.

ПОЧЕМУ МЫ ОПУБЛИКОВАЛИ ОПРОС КМИС. В ноябре 2020 года КМИС . В ноябре 2020 года КМИС попал в скандал из-за опроса, сделанного по заказу людей, связанных с ОПЗЖ. В этом исследовании социологи утверждали, что партия ОПЗЖ стала самой рейтинговой. Кроме того, они допустили манипуляции с вопросами, которые ставились респондентам. С тех пор мы обязательно уточняем у социологов, кто является заказчиком опроса.

По опросу Центра Разумкова, на конец апреля Зеленский лидировал в президентском рейтинге, за ним – Порошенко и Бойко.

В майском опросе группы Рейтинг Зеленский получал 30,2%, Порошенко – 12,8%.

Денис Юдин

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