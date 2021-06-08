Выдвижение президента Владимира Зеленского на второй срок не поддерживают более 54,5% украинцев. Об этом говорится в результатах соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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Респондентов спрашивали, поддерживают ли они баллотирование Зеленского на второй срок на выборах президента в 2024 году. Получились такие результаты:

- Не поддерживают – 54,5%;

- Поддерживают – 37,0%;

- Считают, что до следующих выборов слишком много времени – 2,7%;

- Тяжело сказать/отказ от ответа – 5,9%.

Опрос проводился 27 мая – 1 июня методом телефонного интервью среди 2000 совершеннолетних жителей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% – для 10%, 1,1% – для 5%.Гендиректор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что заказчик опроса пожелал сохранить анонимность. По его мнению, наличие заказчика не влияет на результаты исследования.

Во время предвыборной кампании 2019-го Зеленский говорил, что намерен идти в президенты на одну каденцию.

20 мая на пресс-конференции Зеленский не дал прямого ответа, намерен ли он баллотироваться в президенты второй раз.

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Марк Сировой

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