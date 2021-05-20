UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Два года Зеленского: все главные новости с пресс-конференции президента – LIVE - Фото

Два года Зеленского: все главные новости с пресс-конференции президента – LIVELive

Два года Зеленского: все главные новости с пресс-конференции президента – LIVELive
20.05.2021, 11:47
284
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня в 12:00 президент Владимир Зеленский даст пресс-конференцию по итогам второго года каденции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава государства будет общаться с журналистами два-два с половиной часа на госпредприятии Антонов.

В Офисе президента обещали накануне "достаточно подробный" разговор, в том числе, о планах на третий год правления Зеленского. Смотрите видеотрансляцию пресс-конференции тут.

20.05.2021
12:10

Зеленский назвал приоритеты своей политики:

1. "Строим страну без олигархов";

2. Провести судебную реформу, принять новые законы о НАБУ, Высшем совете правосудии, Высшей квалификационной комиссии судей, НАПК;

3. Цифровизация, страна в смартфоне;

4. Строительство инфраструктурных объектов;

5. Закончить земельную реформу.

12:09

"Вопрос не в том, чтобы достроить самолет Мрія. Вопрос в том, чтобы построить страну мечты. Поднять страну на высокий уровень, как поднимается Антонов", - объяснил свою подводку с самолетами президент.

12:07

По другую сторону стоит фюзеляж Ан-178. "Один из трех самолетов, которые государство впервые за 30 лет независимости заказала для украинской армии", - сказал Зеленский.

12:05

Зеленский начал вступительную речь, поздравил с Днем вышиванки. Сам президент - в обычной рубашке.

12:04

Зеленский обратил внимание, что в стороне стоит недостроенный самолет Ан-225 Мрия. "Справа от нас стоит недостроенная мечта Украины", - сказал он.

12:04

Зеленский вышел к журналистам. Пресс-конференция начинается.

11:55

Одна из интриг пресс-конференции - кто будет новым пресс-секретарем Зеленского.

Занимавшая должность почти два года Юлия Мендель покинула ее в конце апреля, но осталась работать в ОП.

11:54

Посмотреть видеотрансляцию пресс-конференции можно тут.

Журналистов уже пригласили занять места, пресс-конференция должна начаться с минуты на минуту. 

11:53

Пресс-конференция будет называться "Президент 2.0".

11:52

Журналистов пускают в ангар, где пройдет пресс-конференция. За сценой стоит грузовой самолет Ан-124 Руслан.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, трансляция, пресс-конференция
284
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 