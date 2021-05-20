Сегодня в 12:00 президент Владимир Зеленский даст пресс-конференцию по итогам второго года каденции.

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Глава государства будет общаться с журналистами два-два с половиной часа на госпредприятии Антонов.

В Офисе президента обещали накануне "достаточно подробный" разговор, в том числе, о планах на третий год правления Зеленского. Смотрите видеотрансляцию пресс-конференции тут.