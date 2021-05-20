Сегодня в 12:00 президент Владимир Зеленский даст пресс-конференцию по итогам второго года каденции.
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Глава государства будет общаться с журналистами два-два с половиной часа на госпредприятии Антонов.
В Офисе президента обещали накануне "достаточно подробный" разговор, в том числе, о планах на третий год правления Зеленского. Смотрите видеотрансляцию пресс-конференции тут.
Зеленский назвал приоритеты своей политики:
1. "Строим страну без олигархов";
2. Провести судебную реформу, принять новые законы о НАБУ, Высшем совете правосудии, Высшей квалификационной комиссии судей, НАПК;
3. Цифровизация, страна в смартфоне;
4. Строительство инфраструктурных объектов;
5. Закончить земельную реформу.
"Вопрос не в том, чтобы достроить самолет Мрія. Вопрос в том, чтобы построить страну мечты. Поднять страну на высокий уровень, как поднимается Антонов", - объяснил свою подводку с самолетами президент.
По другую сторону стоит фюзеляж Ан-178. "Один из трех самолетов, которые государство впервые за 30 лет независимости заказала для украинской армии", - сказал Зеленский.
Зеленский начал вступительную речь, поздравил с Днем вышиванки. Сам президент - в обычной рубашке.
Зеленский обратил внимание, что в стороне стоит недостроенный самолет Ан-225 Мрия. "Справа от нас стоит недостроенная мечта Украины", - сказал он.
Зеленский вышел к журналистам. Пресс-конференция начинается.
Одна из интриг пресс-конференции - кто будет новым пресс-секретарем Зеленского.
Занимавшая должность почти два года Юлия Мендель покинула ее в конце апреля, но осталась работать в ОП.
Посмотреть видеотрансляцию пресс-конференции можно тут.
Журналистов уже пригласили занять места, пресс-конференция должна начаться с минуты на минуту.
Пресс-конференция будет называться "Президент 2.0".
Журналистов пускают в ангар, где пройдет пресс-конференция. За сценой стоит грузовой самолет Ан-124 Руслан.
Пресконференція Зеленського відбудеться на держпідприємстві «Антонов». Все виглядає так: pic.twitter.com/dRypPvtTPu— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 20, 2021