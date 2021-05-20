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"Не знаю кто, но при мне такого не было". Зеленский ответил на вопрос об убийце Шеремета

20.05.2021, 14:55
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто убил журналиста Павла Шеремета, но подчеркнул, что в период его каденции таких убийств не происходило. Об этом он сказал на пресс-конференции в ГП Антонов, отвечая на вопрос журналиста УП.

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В начале вопроса журналист заявил, что сейчас на его месте должен был быть убитый Шеремет. На что Зеленский ответил, что Шеремет должен был бы ставить вопрос не ему, а другому президенту. 

"Я не знаю, кто убийца. Поверьте, если бы я знал, я бы все сделал – даже то, что вне закона, чтобы этих людей арестовали. Или это те, кто сейчас под следствием, или другие, или может кто-то из этих плюс "другие", я не знаю. К сожалению. Я не детектив по этому делу. Мне очень жаль, что мы потеряли журналиста, любого", – подчеркнул президент.

Он отметил, что ему очень жаль, что он не был тогда президентом, тогда бы "эти органы, которые были причастны к этому – может тогда бы они этого не сделали".

"Не то, чтобы я был рад. Я не хочу, чтобы это изменилось, но все же при мне ни один журналист так не ушел из жизни", – заявил глава государства, добавив, что не стоит сравнивать, например, обнаруживание прослушки у журналиста  дома с убийством.

В заключение Зеленский допустил, что к убийству Шеремета могли быть причастны люди из контрразведки. "Сложно сказать. Вероятность причастности во время той каденции тех или иных лиц, которые могли быть связаны с контрразведкой, наверное есть", – отметил он.

Читайте также: Зеленский о деле Шеремета: Аваков не останется министром, если людей осудили незаконно

Дарья Мостовая
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Владимир Зеленский Павел Шеремет контрразведка убийство шеремета дело шеремета
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