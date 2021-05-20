"Не знаю кто, но при мне такого не было". Зеленский ответил на вопрос об убийце Шеремета

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто убил журналиста Павла Шеремета, но подчеркнул, что в период его каденции таких убийств не происходило. Об этом он сказал на пресс-конференции в ГП Антонов, отвечая на вопрос журналиста УП.

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В начале вопроса журналист заявил, что сейчас на его месте должен был быть убитый Шеремет. На что Зеленский ответил, что Шеремет должен был бы ставить вопрос не ему, а другому президенту.

"Я не знаю, кто убийца. Поверьте, если бы я знал, я бы все сделал – даже то, что вне закона, чтобы этих людей арестовали. Или это те, кто сейчас под следствием, или другие, или может кто-то из этих плюс "другие", я не знаю. К сожалению. Я не детектив по этому делу. Мне очень жаль, что мы потеряли журналиста, любого", – подчеркнул президент.

Он отметил, что ему очень жаль, что он не был тогда президентом, тогда бы "эти органы, которые были причастны к этому – может тогда бы они этого не сделали".

"Не то, чтобы я был рад. Я не хочу, чтобы это изменилось, но все же при мне ни один журналист так не ушел из жизни", – заявил глава государства, добавив, что не стоит сравнивать, например, обнаруживание прослушки у журналиста дома с убийством.

В заключение Зеленский допустил, что к убийству Шеремета могли быть причастны люди из контрразведки. "Сложно сказать. Вероятность причастности во время той каденции тех или иных лиц, которые могли быть связаны с контрразведкой, наверное есть", – отметил он.

20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом.

В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка.

Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подозреваемых.

30 апреля 2021-го суд отпустил Антоненко под домашний арест.

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Дарья Мостовая

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