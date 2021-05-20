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"Знаю, куда иду". Зеленский надеется на 1%, что Донбасс не станет замороженным конфликтом

20.05.2021, 15:16
Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

В 1% оценил президент Владимир Зеленский шансы, что фланг гибридной войны России против Украины на Донбассе не превратится в замороженный конфликт. Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам двух лет у власти.

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По словам президента, он консультируется с экспертами, которые "проходили войны и не одну, и решали сложные вопросы". Глава государства считает, что случай Украины – "один из самых сложных".

Он убежден, что на 99% вопрос – будет ли заморожен конфликт или нет – зависит от страны-оккупанта РФ, а он "зацепился за 1%". "И я им живу и иду вперед", – подчеркнул Зеленский.

Он сравнил противостояние свое и своей команды с внешним врагом с шахматной партией, где у него изначально были неравные стартовые условия: "Несмотря на то, что вы белые, вы изначально были с половиной фигур".

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Президент сказал, что глава Офиса президента Андрей Ермак "очень много делает" по ситуации с войной, и "полностью отдал свою репутацию" на информационном фронте гибридной войны – "не хочу говорить, из-за чего, из-за кого, зачем".

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

"Это большая война. Большая информационная война", – подчеркнул президент и заверил, что его команда "цепляется за этот процент", чтобы не заморозить конфликт. "Потому что, считаю, проще заморозить, мы это понимаем. В этом не будет зрады. Все будет нормально. "Ну, не вышло. Ну, придет время... Ну, много стран так живет", – сказал он.

По словам Зеленского, у него сейчас особенное "ощущение": "Я точно понимаю, что делаю, ничего не боюсь, знаю, куда иду, знаю, для чего, меня не интересует, что где-то кто-то... Я не оборачиваюсь. Только вперед. С этой верой живу".

Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский война Донбасс Крым оккупация информационная война пресс-конференция замороженный конфликт андрей ермак
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