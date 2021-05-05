На границе с Россией оборудовано 400 км противотанковых рвов – глава Госпогранслужбы

Вдоль границы со страной-оккупантом Россией обустроено около 400 км противотанковых рвов и проложено 330 км рокадной дороги (авто- или ж/д-дорога параллельно линии фронта или границе, – ред.). Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, пишет РБК-Украина.

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Помимо этого, протянуто около 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.

По словам руководителя ГПСУ, прогнозируемая стоимость проекта "Стена" была >4 млрд грн, но затем ее уменьшили до 2,5 млрд грн. Сейчас фактически потрачено 2 млрд грн.

Завершаются работы по обустройству границы в Харьковской области, продолжаются в Черниговской, добавил Дейнеко. В прошлом году обустроен один участок в Луганской области. В Сумской области идут проектно-изыскательные работы, инженерные еще не начинались.

3 сентября 2014 года на тот момент премьер-министр Арсений Яценюк заявил о начале утвержденного правительством проекта "Стена".

Проект предусматривает обустройство траншей, рвов, заборов, а также постройку спецобъектов на границе с Россией до 2025 года.

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Евгений Пилипенко

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