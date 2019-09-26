"Стена" Яценюка может разрушить 200 памятников археологии - ОГА

Фото: dpsu.gov.ua

В зоне обустройства государственной границы Украины только в Луганской области археологи насчитали около 200 памятников археологии, которые могут быть разрушены в результате проведения инженерно-технических работ. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

"Мы обсуждаем ситуацию, касающуюся именно проекта "Стена": укрепления должны быть построены, но наследие нужно надо сохранить", - сказал глава Союза археологов Украины Яков Гершкович.

Специалисты акцентировали, что, кроме недавно обнаруженных, в зону проведения работ попадают отдельные памятники, которые уже имеют соответствующий юридический статус, поэтому охраняются международным правом.

Согласно действующему законодательству, заказчик строительства должен финансировать и проведение работ по археологическому обследованию на таких объектах. "Однако, сегодня финансирование отсутствует", - отметили в пресс-службе.

По итогам обсуждения вопросов замглавы Луганской облгосадминистрации Екатерина Безгинская предложила участникам совещания согласовать проект плана мероприятий по сохранению культурного наследия, расположенного в зоне инженерно-технического обустройства российско-украинской границы.