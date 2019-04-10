Пограничники сообщили, как отгородились от РФ "стеной Яценюка"

Фото: ЕРА

Госпогранслужба потратила на линию фортификационных укреплений на границе со страной-оккупантом Россией уже 1,3 млрд грн. Как пишет сайт Слідство.iнфо со ссылкой на спикера ГПСУ Олега Слободяна, это данные на 2019 год.

Сейчас выполнена треть работ по проекту "Стена", который начали реализовывать в сентября 2014 года при правительстве Арсения Яценюка, и их завершение планируется к 2021-му.

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По словам Слободяна, проект должен был обойтись Украине в 4 млрд грн, причем сроки сдачи были назначены на 2018 год. Однако из-за недофинансирования дедлайн перенесли.

Инженерные работы в Харьковской и Луганской областях, а также на части других участков, где позволяет состояние почвы, возобновились с 1 марта.

1,3 млрд грн, которые уже потратили на строительство, выделяются по госпрограмме "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" и из других источников финансирования.

Среди генподрядчиков проекта - более 10 предприятий. Как выяснило Слiдство.iнфо, некоторые из них фигурируют в уголовных делах, и сейчас детективы НАБУ, Генпрокуратура и военные прокуроры исследуют их работу по обустройству границы.