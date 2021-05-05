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Почему не сбит залетевший в Сумскую область вертолет из России: позиция главы погранслужбы

05.05.2021, 12:13
Почему не сбит залетевший в Сумскую область вертолет из России: позиция главы погранслужбы - Фото
Ми-8 армии России (фото — mil.ru)

Пограничники вынуждены "очень взвешенно относиться ко всем своим действиям" и уничтожать военную технику россиян только в случае 100% уверенности, что это нападение. Так глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко ответил на вопрос РБК-Украина, почему в середине марта 2021-го не был сбит российский вертолет, "немного" залетевший на территорию Сумской области.

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Он сказал, что вертолет залетел на территорию Украины на расстояние около 50 метров и был на нашей территории менее минуты. Также, по словам Дейнеко, еще не все пограничные наряды имеют на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы.

"А если наш военнослужащий ошибся? Это ведь вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну. Кто бы нес эту ответственность?" – сказал он.

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"К тому же я бы хотел сначала посмотреть на тех диванных воинов, которые призывают сбивать такие вертолеты, а затем на их реакцию, когда бы Россия начала полномасштабную открытую вооруженную агрессию в ответ на "грубо сбитый бандеровцами вертолет, потерявший ориентировку и случайно залетевший на 50 метров", – отметил он.

Дейнеко говорит, что каждый пограничник на российском участке границе "должен иметь железную выдержку", и "только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашла бронетехника, зашло вооруженное подразделение ВС РФ, только тогда мы применяем оружие и уничтожаем его".

"Я вам даю гарантию, что в таком случае агрессор будет уничтожен", – подчеркнул он.

Была ли это провокация или действительно вертолет потерял ориентировку, глава ГПСУ не знает. В 2020 году таких случаев не было, в 2021-м – один случай в Сумской области и один – в Луганской через три недели после первого инцидента ("также вертолет залетел, но маленький, легкий").

"Позиция России всегда одинакова – "их там нет" и "этого не было". То есть факт пересечения границы они не подтвердили", – резюмировал Дейнеко.

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Евгений Пилипенко
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граница вертолет пограничники гпсу вторжение пзрк Сергей Дейнеко
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