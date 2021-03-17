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"Не удивили". Россия отрицает факт вторжения в Украину своего вертолета – ГПСУ

17.03.2021, 16:41
Вертолет Ми-8 (Иллюстративное фото: EPA-EFE/ALEXEY MAISHEV)

Россия отрицает факт вторжения в воздушное пространство Украины своим вертолетом. Украинская сторона не удивлена. Об этом сообщает Госпогранслужба со ссылкой на полученный сегодня, 17 марта, ответ от российской стороны о зафиксированном факте нарушения режима государственной границы Украины вертолетом из РФ.

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В ГПСУ отмечают, что страна-агрессор "привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов".

По информации ГПСУ, в своем ответе российские пограничники утверждают, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не предоставляя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля".

  • 16 марта в пограничный наряд на одном из направлений в пределах Сумской области зафиксировал вертолет из России, который углубился на территорию Украины на расстояние около 50 метров. В РФ направили письмо с требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению режима госграницы Украины.

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Наталия Медведева
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вертолет гпсу госграница
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