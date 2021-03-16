Вертолет из России незаконно вторгся в Украину. От Кремля требуют объяснений
Сегодня, 16 марта, в Сумской области в воздушное пространство Украины незаконно вторгся российский вертолет. Госпогранслужба направила в Россию письмо с требованием объяснений. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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Как отмечается, вертолет из РФ залетел на расстояние около 50 метров на территорию Украины, затем он повернул в обратном направлении и оставил украинское воздушное пространство.
ГПСУ заявляет, что немедленно направила письмо в пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам о нарушении режима госграницы Украины российским вертолетом и потребовала сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению.
Ответ от пограничников России ожидается.
По информации журналиста Андрея Цаплиенко, в Украину вторгся вертолет Ми-8.
- 11 марта в Донецкой области военные обнаружили разведывательный беспилотник российского производства.
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