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Вертолет из России незаконно вторгся в Украину. От Кремля требуют объяснений

16.03.2021, 18:41
Вертолет из России незаконно вторгся в Украину. От Кремля требуют объяснений - Фото
Ми-8 (Иллюстративное фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Сегодня, 16 марта, в Сумской области в воздушное пространство Украины незаконно вторгся российский вертолет. Госпогранслужба направила в Россию письмо с требованием объяснений. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Как отмечается, вертолет из РФ залетел на расстояние около 50 метров на территорию Украины, затем он повернул в обратном направлении и оставил украинское воздушное пространство.

ГПСУ заявляет, что немедленно направила письмо в пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам о нарушении режима госграницы Украины российским вертолетом и потребовала сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению.

Ответ от пограничников России ожидается.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, в Украину вторгся вертолет Ми-8.

Читайте также: Камеры зафиксировали передачу денег из России в Украину через границу: видео

Наталия Медведева
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вертолет гпсу госграница
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